Médicos MIR del Hospital de Sant Joan están sin cobrar su nómina de junio

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) critican que los médicos internos residentes (MIR) del Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant no han percibido la retribución correspondiente al mes de junio. Según explican, muchos de los residentes de primer año, recién incorporados, no han cobrado absolutamente nada; y los de segundo a quinto año, o bien no han recibido cantidad alguna o únicamente han percibido la paga extraordinaria y las guardias de mayo, sin recibir la mensualidad ordinaria de junio.

Mientras tanto, los residentes de otros hospitales de la provincia y de la Comunidad, entre ellos los de Alicante y Elche, sí han cobrado con normalidad, lo que sitúa a los profesionales en formación de Sant Joan d’Alacant en una situación de agravio comparativo difícil de justificar, según ha podido constatar el Sindicato Médico. La conselleria de Sanidad, cuyo titular es Marciano Gómez, responde que es "una incidencia puntual que sucede en nuevas incorporaciones de empleados públicos" y la atribuyen a que las nóminas se cerraron antes de la incorporación de los afectados. La Generalitat asegura que "los residentes de primer año del departamento de San Juan, que se incorporaron el 5 de junio, cobrarán su primera nómina el mes que viene junto a la segunda".

CESMCV critica que muchos afectados acaban trasladarse a la zona, una de las de mayor coste de alquiler de la provincia, y tienen problemas para pagar el alquiler o la hipoteca

Un interno residente es un médico ya titulado que, tras superar el examen MIR, se forma como especialista durante cuatro o cinco años trabajando en el hospital bajo supervisión. No son estudiantes: son médicos que atienden pacientes, cubren consultas y realizan guardias, y que perciben por ello un salario del que dependen para vivir. Muchos de ellos acaban de trasladarse a la zona —una de las de mayor coste de alquiler de la provincia— para incorporarse a su plaza, y afrontan ahora el pago de alquileres e hipotecas sin haber recibido su nómina.

Nuevos médicos residentes en Alicante / Áxel Álvarez

Guardias

Los MIR mantienen una relación laboral con el hospital haciendo guardias de 17 o 24 horas que se suman a su jornada ordinaria de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas. "No es infrecuente que sumando sus horas de jornada ordinaria y de guardia llegue a hacer más de entre 50 y 60 horas semanales", indican las mismas fuentes.

CESM-CV afirma que ha trasladado el problema a la dirección médica del centro. Según la explicación facilitada, el impago tendría su origen en incidencias administrativas: en el caso de los residentes de primer año, en retrasos de los servicios de Intervención en la verificación de la documentación de las nuevas incorporaciones; y en el resto de las promociones, en no cumplir plazos en el cierre de nóminas.

Según añaden desde el Sindicato Médico, la dirección les dijo que otros centros se habrían visto afectados, sin precisar cuáles. "Achacan el origen del problema a que desde la Generalitat se ha finalizado dos días antes, sin avisar, el fin de plazo de cierre de nómina (si normalmente se cierra a día 19, este año se ha cerrado a día 17) y una vez cerrado el plazo de nóminas no puede procederse al pago en plazo del mes en curso".

Sin disculpa

En el momento de la reunión (30/6/2026) -prosiguen- no se había emitido ninguna comunicación ni disculpa hacia los profesionales afectados. CESM CV invita a los residentes a dirigir sus reclamaciones a los servicios administrativos mediante formulario de queja/sugerencia en el funcionamiento de las instituciones sanitarias y desde la dirección médica se habrían comprometido a contestar las quejas formuladas individualmente. "La dirección médica, rechaza a día 30 de junio, emitir comunicado formal dirigido a todos los afectados dando explicaciones y o/ disculpas por el impago de las nóminas".

"Desde CESM-CV consideramos estas explicaciones insuficientes. La incorporación de residentes se produce todos los años en las mismas fechas y con la misma antelación, por lo que se trata de una situación previsible y evitable, no de un imprevisto. No es admisible que la falta de coordinación administrativa se traduzca en que decenas de médicos se queden sin su salario".

Ya pasó en 2025

Asimismo, recuerdan que ya en verano de 2025, varios MIR del Hospital de San Juan recibieron la nómina con un mes de retraso por un supuesto problema informático en la aplicación de nóminas.

El sindicato exige el abono inmediato de todas las cantidades pendientes a los médicos residentes afectados; una explicación oficial y por escrito de Sanidad sobre lo ocurrido que sirva como justificante de impago de recibos, alquileres o hipotecas que tienen los residentes con su banco o casero, así como una disculpa pública a los profesionales perjudicados; que en caso de retraso de los pagos de las nóminas se abonen intereses de demora; y que la dirección médica esté a la altura de afrontar esta crisis con los médicos en formación acorde al nivel de compromiso que tienen los MIR con su hospital.

CESM-CV mantendrá informados a sus afiliados y se reserva las acciones, incluidas las legales, que correspondan en defensa de los derechos de los médicos en formación del departamento.