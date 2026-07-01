La oficina de Promoción del Valenciano en el Ayuntamiento de Alicante, desactivada desde hace más de un año pese al compromiso de Barcala por mantenerla

El Ayuntamiento de Alicante no cuenta actualmente con la Agència de Promoció del Valencà. Este servicio garantiza la traducción al valenciano y la corrección de los textos solicitados por las diferentes unidades del Ayuntamiento, así como correcciones y traducciones gratuitas a ciudadanos si las solicitan por registro; la traducción, también a la lengua autóctona, de la web municipal y de los llibrets de hogueras y barracas o la difusión de pruebas para la obtención de certificados entre los funcionarios, de campañas de promoción lingüística.

El pasado 11 de julio falleció la responsable de esta oficina municipal, Maria Josep Mira. Desde meses antes, cuando se le concedió la baja, el órgano se mantiene desactivado, pese al compromiso que el gobierno del alcalde Luis Barcala ha expresado respecto a su continuidad.

No solo no ha sido así, hasta la fecha, sino que, al menos hasta antes de Hogueras, un asesor del PP ocupaba el despacho que anteriormente ocupaba la técnica lingüística. Se trata de Ginés Blázquez, que trabaja para la Concejalía de Hacienda que dirige Nayma Beldjilali y a quien muchos se refieren como “el concejal a la sombra”.

Recorrido

Las oficinas de promoción del valenciano son una herramienta habitual en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, especialmente en las instituciones municipales de los municipios más poblados. El fundamento de su creación emana de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), aprobada en 1983 en la ciudad de Alicante con el objetivo de lograr “la equiparación efectiva del valenciano con el castellano y garantizar el uso normal y oficial de ambos idiomas en condiciones de igualdad, desterrando cualquier forma de discriminación lingüística”.

El papel institucional en este propósito es clave, por lo que diversos ayuntamientos incorporaron sus respectivas oficinas, cuya constitución no es, en sí misma, una obligación legal, pero sí que contribuye al cumplimiento de la citada ley.

En Alicante, la Agència de Promoció del Valencià sigue activada según la página web del directorio municipal. La ubica en su lugar tradicional, el entresuelo de la calle Jorge Juan número 1, en el edificio donde se acumulan las oficinas funcionariales del Consistorio.

Desactivación

En septiembre del año pasado, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante, el grupo municipal de Compromís preguntó por el futuro de la Agència ante su “no funcionamiento” tras la baja “de larga duración” de su responsable y su posterior defunción. En el expediente de aprobación de la plantilla municipal para 2026 figura la amortización de la plaza por considerar que el puesto de trabajo “no es necesario para los objetivos actuales marcados por la corporación”.

Esta decisión, recordaba la concejala de Compromís, Sara Llobell, obligaría a la contratación externa del servicio en determinados casos. Así ocurrió en la edición de Hogueras del año pasado, cuando el gobierno municipal contrató a un traductor para escribir en valenciano el bando de Hogueras, que obligó a abandonar una cantidad de 86,44 euros al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante.

Ante tales circunstancias, Llobell preguntó en el pleno del pasado mes de septiembre sobre los motivos del cierre de la Agència, aludiendo también a los “derechos lingïuísticos desatendidos” por el Ayuntamiento.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, respondió a la edil valencianista recordando la aprobación y publicación de la estructura administrativa vigente del Ayuntamiento de Alicante, en la que figura la Agència como responsabilidad adscrita a la Concejalía de la Presidencia del Consistorio, liderada actualmente por Antonio Peral. De esta manera, calificó de “falso” el argumento de Llobell, aunque reconoció que la creación de la plaza impone como exigencia “conocimientos mínimos de C1 de valenciano”.

Un nivel, este último, que con la Ley de Libertad Educativa, aprobada en las Cortes en 2024 con los votos del PP y de Vox, se adquiere de manera automática con haber aprobado la asignatura de Valenciano durante los dos cursos de Bachillerato en el examen de Selectividad con una media igual o mayor a un 7 a partir del curso 2008-2009. Anteriormente, la exigencia para acceder al cargo era ser licenciado o graduado en Filología Catalana.

Situación actual

Actualmente, sin embargo, la plaza sigue sin cubrirse. Recientemente, el concejal de Recursos Humanos, Manuel Villar, también vicealcalde de Alicante, respondió a una queja ciudadana emitida por instancia sobre la cobertura de la plaza, y argumentó que “no resultó posible cubrir el puesto al no haber encontrado candidatos para el mismo con la titulación exigida”.

De momento, todo indica a que el asesor de la Concejalía de Hacienda seguirá ocupando el despacho previsto, según el directorio municipal, a la Agència, que se mantiene desactivada a día de hoy. Cabe recordar que en junio del año pasado el PP y Vox aprobaron, a propuesta de la formación ultra, solicitar a las Cortes que la ciudad de Alicante sea retirada de la zona de predominio lingüístico valenciano y que, en consecuencia, el idioma autóctono deje de ser oficial en el término municipal. Dicha solicitud no se ha tratado en la cámara autonómica.