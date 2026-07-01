Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante

Un riesgo del que ya se había advertido. La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha advertido al Ayuntamiento de Alicante a través de una instancia de la okupación ilegal de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, ubicada en la avenida de Elche, en Benalúa Sur. Se trata de un inmueble de titularidad municipal sobre cuyo entorno el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió, en el contexto de la campaña electoral de 2023, a impulsar la “Ciudad de la Música”, con la habilitación de conservatorios.

Sin embargo, tres años después, el proyecto está muy lejos de ser una realidad y la entidad vecinal se ha dirigido al alcalde de Alicante y a los concejales de Urbanismo, Antonio Peral; de Seguridad Ciudadana, Julio Calero; de Patrimonio, Nayma Beldjilali; y de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García. En el escrito, los residentes remarcan que “ya advirtieron con anterioridad” sobre el “elevado riesgo de okupación que presentaba el edificio debido a su estado de abandono y falta de cerramiento eficaz”.

Ropa tendida en el interior de la antigua fábrica. / INFORMACIÓN

Recuerdan, a su vez, que el Ayuntamiento tiene “la potestad y obligación directa de velar por su conservación, seguridad y correcto uso”, en ser el edificio de titularidad municipal. Y matizan que la situación actual “no solo genera problemas de seguridad y convivencia” en el entorno, sino que además “supone un riesgo crítico para la salud pública y la integridad física” de quienes han accedido a habitar en el espacio, así como de los “operarios o vecinos colindantes”.

Por otra parte, los vecinos también critican que el tejado del inmueble, “compuesto por placas de fibrocemento”, tiene una vida útil que “ya ha rebasado ampliamente los límites legales y técnicos establecidos”, y que “al encontrarse el material sanitario en estado de degradación y envejecimiento, existe un riesgo real de desprendimiento de fibras de amianto friable, contraviniendo la normativa estatal y europea en materia sanitaria y de residuos”. Por ello, consideran “inadmisible” que un edificio municipal “incumpla de esta forma la legislación”.

En este sentido, acusan al Ayuntamiento de “pasividad” y recuerdan que los vecinos han propuesto “iniciativas constructivas” para aprovechar el espacio que rodea los edificios de las antiguas harineras Cloquell y Bufort y otorgarles un uso dotacional. “En concreto, se ha propuesto su reconversión en un espacio cultural y educativo de referencia, tales como un museo, un conservatorio de música o una escuela de arte y diseño”.

Con estos argumentos, exigen la “inmediata intervención municipal” para desalojar a los “ocupantes ilegales”, llevar a cabo “el tapiado y cerramiento perimetral efectivo del inmueble una vez desokupado”, la “redacción y ejecución y urgente de un plan de desamiantado seguro del tejado a cargo de una empresa homologada” e “iniciar el estudio técnico y presupuestario para dotar al edificio de uso del uso dotacional solicitado”.

Una demanda de hace años

La reconversión del espacio que acoge las antiguas harineras de Benalúa Sur fue propuesta por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la campaña electoral de las últimas elecciones municipales como candidato del PP a la reelección, en mayo de 2023. En concreto, habló de construir la Ciudad de la Música y habilitar conservatorios, un anuncio que fue bien valorado por los vecinos.

Sin embargo, el abandono del inmueble, la acumulación de suciedad e incluso la presencia de roedores han motivado manifestaciones por parte de los vecinos, que han protestado en diversas ocasiones por el deterioro de la zona.

Vista de la fábrica antigua. / INFORMACIÓN

Anteriormente a aquel anuncio, los mismos vecinos habían propuesto la instalación del Museo Digital de Alicante en la zona o un espacio etnológico que “cayeron en saco roto ante unos interlocutores municipales nada receptivos ni ambiciosos”, según critican.

La renovación urbanística de la zona, a través de la conservación de edificios históricos como los de las harineras Bufort y Cloquell y de su integración con nuevos servicios e instalaciones, está previsto desde 2021 gracias al Proyecto de Reparcelación expuesto en el DOGV (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) en agosto de 2021 y al Proyecto de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución número 2 del sector Benalúa Sur, aprobado en abril de 2021 por el Ayuntamiento de Alicante.

En marzo de 2023, en Junta de Gobierno Local se aprobó, dos meses antes de las elecciones municipales, una propuesta para edificar el entorno de las harineras, con una torre de no más de 19 plantas y otros tres edificios destinados a vivienda libre y pública. El planteamiento consistía en dedicar la antigua fábrica de Bufort a fines lucrativos y la otra, Cloquell, a equipamiento público. Los proyectos siguen paralizados pese al malestar de los vecinos.