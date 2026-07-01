La oposición presiona a Barcala para poner coto a los disco-racós en las Hogueras de Alicante: "Hay que actuar"

El debate por los disco-racós de Hogueras en el Ayuntamiento de Alicante gana en decibelios. Después de que la concejala Cristina Cutanda abriese la puerta a sancionar la cesión de espacio público a empresas de ocio, pese a que no se ha abierto expediente alguno este año, la oposición reclama al ejecutivo local del PP que tome cartas en el asunto. Tanto la izquierda como Vox urgen a aplicar la normativa municipal y a revisarla, si fuera necesario, para preservar la esencia de la Fiesta, declarada BIC, y en la que proliferan espacios con vínculos a empresas de ocio nocturno que ocupan amplios espacios en la ciudad, en ocasiones en entornos patrimoniales como el Teatro Principal o el Portal de Elche.

"Nosotros lo que hacemos es dar autorizaciones a las hogueras y barracas. Ellos tienen claro que no pueden ceder el espacio a ningún tercero y en el caso de que fuese así procederíamos a aplicar la ordenanza", manifestó Cutanda este mismo martes. "En el caso de que esto nos conste, aplicaremos la ordenanza", indicó la responsable de Fiestas. Sin embargo, según pudo saber INFORMACIÓN de otras fuentes municipales, durante los días de Hogueras no se ha levantado ningún acta por la cesión de espacios públicos concedidos a las comisiones en las Hogueras 2026. Por todo ello, la oposición al completo reclama al gobierno del PP que actúe frente a este modelo.

Reacciones

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, recuerda que "no se puede subarrendar la vía pública para desarrollar un negocio con beneficios privados", por lo que "a esta actividad se le debería aplicar la normativa correspondiente a la ocupación de la vía pública con fines económicos, y no equipararla ni solaparla con los racós de Hogueras, que responden a una realidad completamente distinta".

Si la situación requiere una regulación específica, el Ayuntamiento debe impulsarla Ana Barceló — Portavoz del PSOE

La edil socialista añade además que "si la situación requiere una regulación específica, el Ayuntamiento debe impulsarla", pero que, mientras tanto, "el Consistorio es el responsable de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente". Para Barceló, "si se están incumpliendo tanto la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública como la de Fiestas, se debe actuar y adoptar las medidas oportunas, en lugar de ponerse de perfil, permitiendo situaciones de privilegio para actividades con ánimo de lucro".

En la misma línea, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, recuerda que "las ordenanzas municipales no están para adornar un cajón, sino para cumplirse, y quien las incumpla debe ser sancionado, sin excepciones ni privilegios". Según la concejala de ultraderecha, "si el propio Ayuntamiento reconoce que los racós-discoteca están prohibidos, resulta incomprensible que decida mirar hacia otro lado y renuncie a ejercer su autoridad", lo que representa "el peor mensaje que se puede trasladar a quienes sí cumplen las normas".

Vamos a exigir una revisión inmediata de la normativa Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

Robledillo ha incidido en que su grupo lleva tiempo "advirtiendo del peligro de convertir las Hogueras en un macrobotellón permanente" y ha puesto el foco en que "los racós nacieron en 1928 como espacios de convivencia para los foguerers, vinculados a la tradición, a la cultura y a la vida de las comisiones, no como discotecas al aire libre que desvirtúan el verdadero espíritu de la Fiesta". Por todo ello, apunta que "exigirá una revisión inmediata de la normativa, el cumplimiento estricto de las ordenanzas y un modelo de Hogueras que vuelva a poner en el centro el monumento, las comisiones, la tradición y el respeto a los vecinos".

También Rafa Mas, de Compromís, cree que "el Ayuntamiento debe seguir la pista del dinero y auditar" a las comisiones. "Queremos saber cuánto dinero se ha entregado para la instalación de esos mal llamados racós-discoteca, que han convertido espacios de nuestras calles en negocios de ocio privados, llegando incluso a cobrar entrada por el acceso", ha manifestado el edil valencianista.

Queremos saber cuánto dinero se ha entregado para la instalación de esos disco-racós Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Al respecto, Mas ha asegurado que su formación solicitará "toda la documentación relacionada para que tanto la Concejalía de Fiestas como la Federació de Fogueres puedan realizar un análisis riguroso de lo ocurrido, evaluar su coste y su impacto económico, y corregir esta desvirtuación de la Festa". No obstante, el portavoz añade que "el responsable último siempre es el Ayuntamiento, quién debe velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la legalidad".

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida en Alicante, Lucía Ibáñez, ha señalado que "el debate sobre los disco-racós va mucho más allá de si deben imponerse multas o no" porque la cuestión de fondo es "qué modelo de Hogueras se quiere" aplicar en Alicante. "Los racós nacieron como espacios de convivencia, encuentro vecinal y participación popular, cuando adoptan un formato más propio de una discoteca o de un negocio de ocio nocturno, y si además lo ceden a la gestión privada, se desvirtúa ese espíritu y aumentan los problemas de ruido, convivencia y seguridad", ha añadido.

Las normas están para cumplirse y deben aplicarse por igual a todo el mundo Lucía Ibáñez — Coordinadora de Esquerra Unida

En este sentido, ha remarcado que "las normas están para cumplirse y deben aplicarse por igual a todo el mundo", apuntando además que "el Ayuntamiento tiene la obligación de inspeccionar y, cuando corresponda, sancionar". No hacerlo, sostiene Ibáñez, "sería un agravio para quienes sí respetan las reglas", por lo que "el objetivo debe ser recuperar un modelo de fiestas que ponga en el centro la convivencia, la cultura popular y el respeto al descanso de los vecinos y vecinas".