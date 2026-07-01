Usuarios del servicio del baño adaptado en Alicante alzan la voz: “Abren tarde y faltan accesos y sombras”

Un servicio con carencias. Muchos de los usuarios del baño adaptado habilitado desde este miércoles 1 de julio en la playa de El Postiguet de Alicante entienden que la prestación para que las personas con diversidad funcional puedan bañarse en el mar o pasar el día en la playa cuenta con aspectos a mejorar.

El problema más señalado es que, según algunos de los usuarios, el servicio abre demasiado tarde. Concretamente el 1 de julio, cuando el verano ya está en marcha pero el calor invita a ir a la playa desde semanas atrás. “El día 15 de junio ya hay gente deseando venir y que no puede hacerlo”, dice María Rodríguez, que acompaña a la playa a una familiar.

El día 15 de junio ya hay gente deseando venir y que no puede hacerlo María Rodríguez — Acompañante

En el mismo sentido se expresa Beatriz Gómez, que cree que “no poder venir hasta el 1 de julio es un problema, porque la gente con problemas de movilidad se tiene que quedar en casa cuando ya hace calor”.

No es la única queja emitida. Alfonso Carillo recuerda que anteriormente había un segundo acceso disponible desde el kiosco habilitado en El Postiguet entre el puente que conecta con el Raval Roig y la zona de El Cocó, junto a la que se encuentra en espacio habilitado para el baño adaptado. “Tenemos que dar mucha vuelta para llegar, con la silla de ruedas y el calor es mucho más difícil”, lamenta.

La estructura para los usuarios de baño adaptado habilitada en El Postiguet. / Pilar Cortés

Este voluntario ha prestado ayuda en el servicio “durante 18 años”, explica, y también señala que en otras épocas “había otra caseta habilitada cerca del mar para atender con más rapidez a los bañistas, pero ya no está”. A su vez, critica que “no se montan las cosas cuando se deben montar, faltan sombras y hay mucha distancia entre los socorristas”.

No poder venir hasta el 1 de julio es un problema, porque la gente con problemas de movilidad se tiene que quedar en casa cuando ya hace calor Beatriz Gómez — Usuaria

La crítica por la falta de sombras se debe a que la estructura habilitada tiene un techo de rejilla por el que accede la luz del sol, que molesta a algunos usuarios. Las críticas, sin embargo, no afectan a los trabajadores, de quien se valora el servicio prestado, sino que se centran en la estructura y en la fecha en la que se ha habilitado. Milagros Llorens agradece el servicio, porque “las personas mayores están seguras aquí, con silla, aseo y atención”.

Por otra parte, Miguel Campo, que se ha estrenado este año como usuario, afirma que “aún es pronto para valorar el servicio”, pero lamenta que “hay muchas piedras en la playa que si se pisan pueden desequilibrar”, dice en referencia a los restos de la obra llevada a cabo el año pasado en el espigón, cuando se retiraron unidades granulares que generaron problemas para paseantes y bañistas.

Tenemos que dar mucha vuelta para llegar, con la silla de ruedas y el calor es mucho más difícil Alfonso Carrillo — Voluntario

Precisamente, las consecuencias de esta obra que acometió la Dirección General de Costas, entidad que depende del Ministerio de Transición Ecológica, también las señalan algunos de los trabajadores de este servicio, que cuenta con muletas para que las personas puedan acercarse al mar, con sillas que cumplen la misma función y otras estabilizadas en el agua para garantizar el asiento de los usuarios y con pasarelas que el año pasado no pudieron usarse, precisamente, debido a la obra comentada.

Un usuario recorre la pasarela con muletas hacia el mar. / Pilar Cortés

El horario del servicio es de 10 de la mañana a 6 de la tarde los siete días de la semana, y estará operativo hasta el 15 de septiembre. Según ha informado el Ayuntamiento de Alicante, también se presta un servicio idéntico en las playas de San Juan, Urbanova, Albufereta y Tabarca, con un total de 14 monitores y servicio de acompañamiento, además de “actividades lúdico-pedagógicas”. Según los cálculos del Consistorio, entre 600 y 700 usuarios diario hacen uso del servicio, la mitad de ellos en El Postiguet.

Más quejas

Otra de las quejas sobre la prestación procede de Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que critica que los puntos accesibles se han activado “con un mes de retraso respecto al resto de servicios municipales de playa” y que, además, “continúa sin garantizar un acceso al mar en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad".

Hay muchas piedras en la playa que si se pisan pueden desequilibrar Miguel Campo — Usuario

La temporada de playa se inició oficialmente el 1 de junio, y en Cocemfe consideran una “discriminación” que la atención a personas con diversidad funcional comience un mes más tarde. Además, entienden que a esta demora se suman otras “deficiencias”, como que “las pasarelas no alcanzan completamente la orilla y los baños adaptados están cerrados”.

La accesibilidad debe estar garantizada desde el inicio de la temporada con todos los recursos disponibles y plenamente operativos Cristina Esclapés — Presidenta de Cocemfe

También mencionan la “acumulación de piedras en la zona de baño” y la “falta de planificación”, según palabras de Cristina Esclapés, la presidenta de la entidad, que cree que “la accesibilidad debe estar garantizada desde el inicio de la temporada con todos los recursos disponibles y plenamente operativos”.

Por último, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha criticado que el servicio “no ha podido comenzar con total normalidad debido a diversas deficiencias”, como por ejemplo que “la rampa de acceso para las sillas anfibia no llega hasta en agua”, “los aseos cerrados a la hora de iniciar el servicio” o la falta de toldos. Critican, además, el horario de 10 a 18 horas, porque “coincide con los momentos de más calor”, y según la concejala Trini Amorós, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, “ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad con las personas con discapacidad”.