Vuelve el Tramnochador: así funcionará el servicio nocturno del TRAM en Alicante, Benidorm y El Campello

El TRAM d’Alacant activa de nuevo uno de sus servicios más demandados del verano. A partir de este viernes, 3 de julio, regresa el Tramnochador, el dispositivo especial de tranvías nocturnos que permitirá desplazarse durante la madrugada entre Alicante, la costa y varios municipios de la provincia.

El servicio estará operativo todos los viernes y sábados hasta el 29 de agosto, facilitando la movilidad segura durante las noches estivales, especialmente en zonas de ocio.

Qué líneas del TRAM de Alicante funcionan de noche

El dispositivo especial del Tramnochador cubrirá las principales líneas del área metropolitana y la Marina Baixa:

Línea 1: Luceros - Benidorm

Línea 2: Luceros - Sant Vicent del Raspeig

Línea 3: Luceros - El Campello

Línea 4: Luceros - Playa de San Juan

Línea 9: Benidorm - Altea (hasta Garganes)

El servicio permitirá viajar durante toda la noche con paradas en las estaciones habituales de cada recorrido, con la excepción de Sangueta.

FGV remodelará la parada de Puerta del Mar en Alicante para dar cabida a los TRAM de gran capacidad / Pilar Cortés

Transporte público nocturno entre Alicante

El Tramnochador se ha consolidado como una alternativa clave al vehículo privado en las noches de verano en la provincia de Alicante. Su objetivo es facilitar los desplazamientos entre las principales zonas de ocio sin necesidad de utilizar coche, especialmente entre jóvenes y usuarios que se mueven durante la madrugada.

El servicio conecta puntos estratégicos como Luceros, San Vicente del Raspeig, El Campello, Playa de San Juan, Benidorm y Altea, reforzando la movilidad en toda el área metropolitana y la costa alicantina.

Un dispositivo especial para el verano en Alicante

El TRAM d’Alacant ha reforzado su operativa durante el verano con diferentes dispositivos especiales, como los puestos en marcha durante las Hogueras de Alicante o el Concurso de Fuegos Artificiales.

Además, el Tramnochador incluirá servicios especiales en fechas señaladas, como el sábado 8 de agosto con motivo del Castell de l’Olla en Altea, uno de los eventos pirotécnicos más importantes de la Marina Baixa.

Viajeros bajan en la parada del TRAM en Benidorm / INFORMACIÓN

Frecuencias y recomendaciones a los usuarios

Las frecuencias de paso variarán en función de la línea y la franja horaria, por lo que desde TRAM d’Alacant se recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados antes de viajar.

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La información puede consultarse en la web oficial www.tramalacant.es, en el teléfono gratuito de atención al cliente (900 72 04 72), en la aplicación móvil y en redes sociales.