Alicante recupera el vuelo directo con la Venecia más cómoda para llegar al centro

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández vuelve a mirar hacia Venecia, pero con un matiz importante: la conexión que se activa este jueves, 2 de julio, enlaza directamente con Venecia-Marco Polo, el principal aeropuerto de la ciudad italiana y el más cercano al centro histórico.

La nueva ruta de Wizz Air despega con un vuelo inaugural cuya llegada a Alicante está prevista a las 21.20 horas, según ha anunciado el propio aeropuerto alicantino en redes sociales. Alicante ya había contado con enlaces con el destino veneciano. La clave está en el aeropuerto: Marco Polo no es lo mismo que Treviso, utilizado habitualmente por compañías de bajo coste para servir el área de Venecia.

La planificación de la temporada ya contemplaba que Wizz Air inaugurara la conexión con Marco Polo el 2 de julio, mientras que Ryanair tiene previsto incorporarse a esta misma ruta más adelante, desde el 1 de septiembre.

El matiz: Venecia sí, pero Marco Polo cambia la conexión

En la práctica, hablar de Venecia puede referirse a dos puertas de entrada distintas. Marco Polo es el aeropuerto principal y está situado a pocos kilómetros de la ciudad. Treviso, en cambio, se encuentra más alejado y funciona como alternativa para algunas rutas low cost.

Imagen típica de Venecia / Manuel Dopazo

Por eso, la novedad no está solo en volar a Venecia, sino en recuperar o reforzar la conexión directa con Venecia-Marco Polo, una opción más cómoda para quienes viajan a la ciudad de los canales y quieren reducir desplazamientos posteriores.

Un destino de escapada para el mercado alicantino

Venecia es uno de esos destinos que funcionan tanto para escapadas cortas como para viajes culturales de varios días. La conexión directa desde Alicante facilita el acceso a una ciudad muy demandada por el turismo europeo y refuerza la red internacional del aeródromo alicantino en plena temporada alta.

El aeropuerto de Alicante-Elche llega al verano con una programación amplia de destinos internacionales. En ese contexto, la ruta con Venecia-Marco Polo añade una conexión especialmente atractiva por su componente turístico y por la comodidad de aterrizar en el aeropuerto principal de la ciudad italiana.