El Ayuntamiento de Alicante "desbloquea" los 27 nuevos coches de la Policía Local dos meses después y da por cubierta la flota municipal

El Ayuntamiento de Alicante ha incorporado este jueves a la Policía Local los 27 nuevos coches patrulla que "dormían" en el depósito municipal desde abril, a la espera de que el ejecutivo local validase su compra. El Consistorio ha destinado 1,7 millones de euros a su adquisición, que se suma a la de otras 30 unidades suministradas a finales de 2024. Con ello, el concejal de Seguridad, Julio Calero, da por completada la flota actual, a la espera de lanzar un contrato para hacerse con nuevas motocicletas y quads.

El contrato, formalizado el pasado 24 de diciembre, contemplaba el suministro mediante arrendamiento financiero con opción a compra (leasing) de 27 vehículos patrulla durante 48 meses. Los coches, híbridos tipo SUV, incluyen kit de detenidos, una potencia mínima de 200 caballos, transmisión automática y la rotulación, iluminación y sirenas contempladas en la normativa autonómica vigente.

Sin embargo, y aunque el pliego de condiciones contempla hasta un máximo de ocho meses para la entrega, las unidades llegaron el pasado mes de abril y permanecían inmovilizadas desde entonces en el depósito municipal de vehículos. En concreto, según fuentes cercanas a la tramitación, el contrato estaba pendiente de la validación definitiva del Ayuntamiento, ya que este tipo de adquisiciones deben ser supervisadas por Intervención.

Acto de presentación

Las nuevas unidades se han presentado en un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento, en el que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha estado acompañado por el edil de Seguridad, el jefe de la Policía Local, José María Conesa, mandos policiales y distintos concejales de la Corporación Municipal, ya que la operación de compra se incluye dentro de los acuerdos presupuestarios alcanzados entre el grupo Vox y el ejecutivo municipal.

Durante la cita, el concejal de Seguridad ha anunciado la pronta puesta de la nueva Jefatura de la Policía Local en el complejo de la avenida Locutor Vicente Hipólito, así como el inicio de las obras de la comisaría de Juan XXIII en la zona Norte, con inversiones de 2,8 millones de euros y 450.000 euros, respectivamente. Además de estos 27 nuevos coches patrulla, desde finales de 2024 y hasta la actualidad se han incorporado otros 30 vehículos policiales. Concretamente: nueve patrullas SUV modelo Ford Kuga, seis coches patrulla turismo Ford Focus, tres pickup para patrulla en zonas rurales Ford Ranger, una furgoneta como Oficina Móvil de Atención al Ciuidadano y un vehículo eléctrico de servicio para la Isla de Tabarca, además de 10 motocicletas BMW 600 centímetros cúbicos.

En este sentido, Calero, ha explicado que además “se están preparando los pliegos de un nuevo concurso público para contratar el suministro de nuevas motocicletas y quads con un valor en torno a 170.000 euros y seguir reforzando y renovando el parque móvil de la Policía Local, que cuenta ya con bastante más de un centenar de vehículos renovados con la tecnología más avanzada, con unos 70 turismos y más de 60 motocicletas entre scooter y de gran cilindrada".

El edil de Seguridad ha precisado que también se ha renovado toda la uniformidad de la Policía Local y se han adquirido 43 armas cortas de fuego reglamentarias y sus accesorios, cinco armas de inmovilización electrónicas (taser) y sus accesorios, 150 chalecos antibalas, 110 cascos de motorista con bluetooth integrado y 24 escudos antidisturbios. Todo ello, vehículos y material, con una inversión superior a otros 1,1 millones de euros.

"De la misma forma", ha indicado Calero, "está en marcha un nuevo proceso de oposiciones para cubrir 16 nuevas plazas de Policía Local y, lo que es más importante, disponer de una bolsa de empleo que permita dar respuesta a las necesidades del servicio con la incorporación de personal interino, hasta que se puedan convocar nuevas plazas vacantes".