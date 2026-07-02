Barcala "pesca" en las Hogueras: contrata un nuevo asesor del mundo de la Fiesta para el Ayuntamiento de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, refuerza su plantilla de asesores con un fichaje del mundo de las hogueras. En un año marcado por las críticas del sector fogueril, debido a las nuevas medidas de seguridad y a los retrasos en la tramitación de los permisos de plantà, el dirigente popular "pesca" a un presidente de Categoría Especial para su personal de confianza.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, será David Golf, de la hoguera Florida-Plaza la Viña quien pase a formar parte de los trabajadores eventuales del Consistorio, en calidad de asesor. Un puesto de libre designación por el que se perciben unos 2.700 euros brutos mensuales en el caso de contar con el 100 % de la jornada. A falta de formalizar la incorporación, el nombramiento todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ni ha trascendido la dedicación de la que gozará el foguerer.

La incorporación de David Golf suma un nombre más a un gobierno ya de por sí "festero", con el propio Barcala y el vicealcalde, Manuel Villar, (ambos barraquers de Els Chuanos); la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y la de Cultura, Nayma Beldjilali (damas del Foc y comisionadas de José María Py y Florida Portazgo, respectivamente); la de Infraestructuras, Cristina García, (de La Ceràmica); el de Urbanismo, Antonio Peral (de la hoguera Diputació-Renfe); la de Bienestar Social, Begoña León (Benito Pérez Galdós); y el edil Luis Morata (presidente de la hoguera Sant Blai-La Torreta).

También la plantilla de asesores tiene acento fogueril: la incorporación del presidente de Florida-Plaza la Viña se suma a la de María del Carmen Marco, comisionada de Port d'Alacant; Sandra Bermúdez (de La Ceràmica) y Marina Niceto (Bellea del Foc en 2022).

Refuerzo en protocolo y redes

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya ha reforzado esta semana dos áreas de funcionamiento interno (protocolo y redes sociales) mediante una subida salarial a parte de su personal de confianza: el Ayuntamiento incrementó la retribución de Natalia Bonet y Claudia Borque.

Tal y como se recogía este mismo lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, ambas asesoras han visto aumentado su salario considerablemente: pasando de un 60 % de la jornada, a un 80 %. Bonet, hija del exconcejal de Vox Pepe Bonet, realiza su trabajo diario en el área de protocolo, mientras que Borque se dedica a la comunicación digital y el manejo de redes sociales, una de las grandes prioridades del ejecutivo municipal.

Actualmente, el Consistorio alicantino abona al personal de confianza unos 2.700 euros brutos mensuales por una dedicación exclusiva. De esta manera, aquellos asesores con un 80 % de jornada obtienen por sus servicios en torno a 2.150 euros al mes.

Reparto de asesores

El personal eventual del Ayuntamiento se distribuye en 29 dotaciones, que pueden ser "troceadas" en porcentajes para repartirse entre diferentes personas. Entre ellas, destacan dos jefes de Gabinete (uno para Alcaldía y otra para Vicealcaldía); un jefe de Prensa y una jefa de Protocolo, además de 25 asesores.

De este personal de confianza, 14 puestos corresponden a los 14 concejales del equipo de gobierno popular, a los que se suman los correspondientes al grupo municipal del PP. Por tanto, la formación de Luis Barcala controla 22,5 de las 29 dedicaciones. El resto se reparte, desde el último cambio (impulsado para premiar a Vox), de la siguiente manera: 4,5 sueldos para el grupo popular; 2,5 para el socialista (8 concejales); otros 2,5 para Vox (4 concejales); 1 para Compromís (2 concejales) y medio para EU-Podemos, que cuenta con un solo edil.