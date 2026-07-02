Comienza a reparación de la fachada del colegio Azorín de Alicante siete meses después del primer desprendimiento

El Ayuntamiento de Alicante ha comenzado este jueves la reparación de la fachada de la que se desprendió una cornisa el pasado 16 de diciembre en el colegio público Azorín. "El próximo curso empezaremos con una instalación segura para todos nuestros niños", ha celebrado el AMPA, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos.

Tras el primer desprendimiento en este centro construido en los años 70 en el barrio de Garbinet, el Consistorio puso unas vallas en el patio de Primaria —donde ocurrieron los hechos— y dejó un espacio de seguridad inaccesible para los niños. Por ejemplo, ahora tiene lugar la escuela de verano y la han "reubicado a la zona de infantil", porque "los niños no pueden usar el patio de Primaria", según ha señalado la presidenta del AMPA, Cristina García. En enero volvió a producirse un desprendimiento.

Otros casos

Un problema similar ocurrió en el CEIP Óscar Esplá al inicio de curso debido al desprendimiento de cascotes. En el patio había una zona vallada porque el curso anterior ocurrió lo mismo, y esa zona se tuvo que ampliar. Finalmente, los desperfectos fueron reparados. En el colegio Enric Valor, en el barrio de La Florida, el desprendimiento de un cascote se produjo en 2018- La reparación finalizó en diciembre de 2025 después de años con una malla provisional y tras la insistencia del equipo directivo

Cristina García denuncia que el Ayuntamiento nunca se ha puesto en contacto con ellos directamente a pesar de que desde el colegio han presentado muchas instancias y lo han denunciado a través de sus redes sociales. "De hecho, este lunes mandé un escrito", señala.