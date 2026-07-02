Conchi, la mujer que ha conquistado a miles de personas con una recomendación a unos turistas sobre dónde comer en Alicante (y con su delantal)

A veces, el mejor guía turístico no aparece en Google Maps ni en una lista de restaurantes recomendados. A veces se llama Conchi, lleva un delantal, te la encuentras por una calle de Alicante y, sin pensárselo demasiado, te manda a comer donde ella cree que hay que ir.

Eso es lo que les ocurrió a Chika and Freddie, una pareja de creadores de contenido japonés-británica que comparte vídeos sobre comida y viajes. Durante su visita a Alicante, preguntaron a una mujer por la calle dónde podían comer bien. La respuesta fue inmediata por parte de la pizpireta señora: Casa Ibarra.

“Decid que os manda Conchi, que me hagas un buen precio”

La escena tenía todos los ingredientes para hacerse viral: naturalidad, acento local, turismo amable y una recomendación dada con absoluta seguridad. Conchi no solo les indicó el restaurante, sino que les sugirió que preguntaran por Pepe y soltó una frase que ya forma parte del encanto del vídeo: “Decid que os manda Conchi, que me hagas un buen precio”.

La pareja siguió el consejo y acabó comiendo en el local recomendado. En el vídeo, ambos prueban los platos con entusiasmo y resumen la experiencia con gestos de aprobación, risas y comentarios de sorpresa. Pero lo que realmente ha llamado la atención de miles de usuarios no ha sido solo la comida, sino la espontaneidad de la mujer que les ayudó.

Una escena muy reconocible para cualquiera que conozca España

Los comentarios del vídeo se han llenado de mensajes celebrando a Conchi. Muchos usuarios han visto en ella algo muy español: esa persona que no solo te indica un sitio, sino que casi se implica personalmente en que comas bien.

“En cada pueblo de España siempre hay una Conchi”, escribía un usuario. Otros destacaban su simpatía, su naturalidad y hasta el detalle de su delantal, convertido también en uno de los elementos más comentados del vídeo.

La parada recomendada

El restaurante al que Conchi envió a los viajeros es Casa Ibarra, situado en la calle Mayor de Alicante, en pleno centro de la ciudad. El local, con más de 50 años de historia, ofrece cocina casera mediterránea, tapas, arroces y platos tradicionales, justo el tipo de sitio que muchos visitantes buscan cuando quieren salirse del circuito más impersonal.

Para Chika and Freddie, la experiencia encajó con una de sus formas favoritas de viajar: preguntar a la gente local dónde come de verdad. No solo descubrieron un restaurante, sino también una pequeña historia de calle, de esas que acaban explicando mejor una ciudad que cualquier guía.

La pareja disfrutando de la comida... ¡y conocieron a Pepe! / chika_and_freddie

No obstante, en los comentarios también han surgido debates al ver a los protagonistas comerse la paella con cuchara en lugar de tenedor o echándole limón. "Demasiados comentarios que si el limón, que si no es la mejor paella… como español viviendo en el extranjero solo veo y me llena de orgullo un vídeo de cómo la gente de fuera aprecia tanto nuestra gastronomía como la cercanía de nuestra gente", apunta un usuario.

La recomendación que acabó siendo el verdadero plato fuerte

El vídeo funciona porque no parece preparado. No hay una campaña, ni una promoción evidente, ni una escena forzada. Solo dos viajeros, una pregunta sencilla y una vecina que responde como si estuviera recomendando mesa a unos conocidos.

"La Conchi no ha ido a ese restaurante para guiris ni a echarse un cortao", dijo un usuario en Instagram, que seguramente no esperaría la réplica de la propia Conchi: "Pues mira, bonito, te voy a contestar porque soy la Conchi y no es que haya ido, es que voy muchas veces con mi familia a comer, ¿sabes? Yo sé lo que como y se nota que tú, perdona que te diga, pero no has ido muchas veces a sitios buenos; así que de ir, estoy harta de ir ¿me entiendes? Pero yo y casi todo el barrio, para que te enteres, guapo".

Y quizá por esa naturalidad Conchi, convertida ya casi en una influencer, ha conquistado a la gente.

Y detrás de la anécdota hay una idea muy reconocible: cuando alguien de la ciudad te dice con esa seguridad dónde tienes que comer, lo normal es hacerle caso.