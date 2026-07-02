Diana Morant, sobre el escándalo de Les Naus: "Barcala lo supo durante casi dos años y calló"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, también ha exigido explicaciones al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por el escándalo de las viviendas protegidas. Después de que Toni Gallego, exedil de Hacienda, haya reconocido que Rocío Gómez avisó de que tenía un piso en Les Naus, la líder de los socialistas valencianos ha apuntado hacia el regidor alicantino: "Lo supo durante casi dos años y calló", le ha recriminado.

Un día después de anunciar su intención de convertirse en candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por el PSPV, Morant ha criticado la gestión del Partido Popular alicantino respecto al polémico residencial de La Condomina. "En el PP la fiesta no acaba nunca: no solo se repartieron VPP entre los suyos, también ocultaron información para protegerse", ha apuntado Morant.

La secretaria general del PSPV también ha recriminado al líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que haya avalado a Barcala como candidato a la Alcaldía por el PP para 2027: "Ahora Génova lo premia como candidato. Exigimos explicaciones urgentes. Basta de mentiras", ha concluido.

El foco, en Barcala

La de Toni Gallego, concejal de Hacienda del gobierno de Luis Barcala entre 2023 y 2025, ha sido la comparecencia más reveladora de este jueves en la comisión de investigación de las Cortes por el escándalo de Les Naus. El exedil popular ha asegurado que, en julio de 2024, su entonces compañera Rocío Gómez ya le reconoció que contaba con una vivienda en el polémico residencial. Además, según el testimonio de Gallego, la que fuera responsable de Urbanismo le habría pedido durante un pleno que respondiera en su lugar a una pregunta de Compromís relacionada con la urbanización para no mezclar asuntos.

Una revelación que ha vuelto a girar el foco hacia el alcalde, Luis Barcala, quien aseguró que no había sido conocedor de la situación de Rocío Gómez hasta que fue advertido por un informe de la jefa de Patrimonio en enero de 2026: "Yo no he sabido que ella pertenecía a ninguna cooperativa hasta que salta la información que me facilita Patrimonio y viene con el listado de los que han adquirido. Es en ese informe en el que advierte la jefa de Servicio de que es una de las adquirientes, pero no sé dónde vivía", manifestó el regidor el pasado mes de marzo.

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En el Ayuntamiento, la oposición progresista (el PSOE, Compromís y Esquerra Unida) ve inverosímil la "coartada" del alcalde y le pide tanto que comparezca de forma urgente ante la comisión municipal como que deje su cargo. Vox, en cambio, guarda silencio por ahora, pese a que llegó a pedir la dimisión de Barcala por partida doble después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo.