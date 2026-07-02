El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Una parte de la pasarela de madera de la avenida de Niza de Alicante está rota A la altura del establecimiento '100 montaditos' la pasarela presenta este aspecto, con el consiguiente riesgo de caída. La pasarela de madera de la avenida Niza de Alicante está rota / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Bache profundo al principio de la calle Esperanza de Alicante que espera ser reparado Bache profundo al principio de la calle Esperanza en Alicante / INFORMACIÓN

Suciedad en el Raval Roig este miércoles Suciedad en el Raval Roig este miércoles

Rafa Arjones Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense / Rafa Arjones Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense / Rafa Arjones

INFORMACIÓN Una valla provisional como medida de seguridad en el TRAM Una valla convencional sirve de improvisada medida de seguridad en uno de los trayectos que realiza el TRAM en Alicante. Valla provisional ante el TRAM en Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Tres vallas para señalizar una alcantarilla en Alicante En la calle Arpón, junto a CEIP La Albufereta de Alicante, desde hace días unas vallas alertan de un peligro en una alcantarilla. "Sin arreglo", comenta el lector que nos ha enviado la imagen. Tres vallas alertan sobre el peligro de una alcantarilla en la Albufereta de Alicante / INFORMACIÓN