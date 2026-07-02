Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negocio disco-racós HoguerasCompra Plaza Mar 2Lluvia en AlicanteDisparos autobús AlicanteOkupas harineras AlicanteDirecto VenezuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Quejas

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad

Tres vallas alertan sobre el peligro de una alcantarilla en la Albufereta de Alicante

Tres vallas alertan sobre el peligro de una alcantarilla en la Albufereta de Alicante / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
  2. Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba
  3. El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
  4. Un accidente en la A-70 complica el tráfico en Alicante con más de 3 kilómetros de retenciones
  5. La inauguración de la sede de Falange en Alicante pone en alerta a la Policía
  6. Educación propone la jornada de 35 horas, seis días de asuntos propios y desconexión digital
  7. El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba 'esperando el informe
  8. Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas

La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas

Inquietud y bajas preventivas en Vox ante posibles purgas en la provincia de Alicante

Inquietud y bajas preventivas en Vox ante posibles purgas en la provincia de Alicante

El negocio de los disco-racós en las Hogueras de Alicante: hasta 60.000 euros para "abaratar" el monumento

El negocio de los disco-racós en las Hogueras de Alicante: hasta 60.000 euros para "abaratar" el monumento

La Almadraba abre como nuevo espacio litoral y arqueológico tras retrasos, sobrecostes y polémica política

La Almadraba abre como nuevo espacio litoral y arqueológico tras retrasos, sobrecostes y polémica política

La Concatedral de San Nicolás abraza a Venezuela

La Concatedral de San Nicolás abraza a Venezuela

El PP y Vox cierran en el pleno de la Diputación la comisión del caso Baño entre acusaciones por blindar a Mazón

El PP y Vox cierran en el pleno de la Diputación la comisión del caso Baño entre acusaciones por blindar a Mazón

Sin bomberos por la mañana en el parque de Jaime II de Alicante por las temperaturas extremas tras una avería del aire acondicionado

Sin bomberos por la mañana en el parque de Jaime II de Alicante por las temperaturas extremas tras una avería del aire acondicionado
Tracking Pixel Contents