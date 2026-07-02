La izquierda exige la dimisión de Barcala tras conocerse que el PP sabía desde 2024 que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, señalado de nuevo por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Toni Gallego, el que fuera edil de Hacienda del ejecutivo popular entre 2023 y 2025, ha señalado este jueves en las Cortes que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez le avisó, ya en 2024, de que tenía una vivienda protegida en la polémica urbanización. Para la izquierda, resulta inverosímil que el dirigente popular no estuviese al tanto, por lo que el PSOE, Compromís y Esquerra Unida exigen la dimisión del regidor. Vox, que en su momento llegó a pedir la dimisión de Barcala por partida doble, por ahora guarda silencio.

La de Toni Gallego, concejal de Hacienda del gobierno de Luis Barcala entre 2023 y 2025, ha sido la comparecencia más reveladora de este jueves en la comisión de investigación de las Cortes por el escándalo de Les Naus. El exedil popular ha asegurado que, en julio de 2024, su entonces compañera Rocío Gómez ya le reconoció que contaba con una vivienda en el polémico residencial. Además, según el testimonio de Gallego, la que fuera responsable de Urbanismo le habría pedido durante un pleno que respondiera en su lugar a una pregunta de Compromís relacionada con la urbanización para no mezclar asuntos.

Una revelación que ha vuelto a girar el foco hacia el alcalde, Luis Barcala, quien aseguró que no había sido conocedor de la situación de Rocío Gómez hasta que fue advertido por un informe de la jefa de Patrimonio en enero de 2026: "Yo no he sabido que ella pertenecía a ninguna cooperativa hasta que salta la información que me facilita Patrimonio y viene con el listado de los que han adquirido. Es en ese informe en el que advierte la jefa de Servicio de que es una de las adquirientes, pero no sé dónde vivía", manifestó el regidor el pasado mes de marzo.

Comparecencia y dimisión

Sin embargo, estas explicaciones resultan inverosímiles para la izquierda municipal, especialmente después de lo afirmado por Gallego en las Cortes, donde los comparecientes están obligados a decir la verdad. Tanto el PSOE, como Compromís y Esquerra Unida reclaman la dimisión inmediata del dirigente popular.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha anunciado que este viernes a primera hora registrará un escrito para exigir que el alcalde comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus "para dar todas las explicaciones necesarias". Según Barceló "todo hace pensar que Barcala sabía que Rocio Gómez era propietaria y era cooperativista", por tanto, la concejala del PSOE opina que "la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido".

"Lo que estamos sabiendo confirma que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones", ha añadido Barceló. Para la líder socialista, una vez que se produzca esa declaración del alcalde, "no tendrá otra salida que dimitir por el supuesto encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP".

Desde Compromís, Rafa Mas ha manifestado que "las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en Les Corts sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus, corroboran que el equipo de gobierno sabía que Rocío Gómez era cooperativista" de la polémica urbanización.

El portavoz valencianista ha recordado que "esta circunstancia ha salido a la luz a raíz de una pregunta planteada por Compromís en el pleno de julio de 2024, en la que se solicitaba transparencia sobre el proceso de adjudicación". Por ello, ha incidido en que "si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión", la formación trasladará al próximo pleno una petición de renuncia.

En la misma línea, la coordinadora de Esquerra Unida en Alicante, Lucía Ibáñez, ha reclamado "que se asuman responsabilidades políticas" tras la comparecencia de Gallego. "Las comparecencias de este miércoles refuerzan nuestra tesis de una mala praxis habitual del equipo de gobierno y contradicen la versión mantenida hasta ahora por el alcalde, Luis Barcala".

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La formación progresista sostiene que "los hechos conocidos durante la comisión son lo suficientemente graves como para exigir explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades por parte de quienes tenían capacidad de decisión". Además, Ibáñez afirma que "si se confirma que el gobierno municipal disponía de información relevante sobre este proceso, Barcala debe asumir su responsabilidad política y dimitir".