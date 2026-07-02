El negocio de los disco-racós en las Hogueras de Alicante: hasta 60.000 euros para "abaratar" el monumento

Los disco-racós se han convertido en el gran punto de debate de las Hogueras de Alicante: los hosteleros aseguran que suponen "competencia desleal", la Federació los considera un modelo alejado de la esencia de la Fiesta y la oposición municipal pide al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Sin embargo, las comisiones que cuentan con uno de estos espacios, y que obtienen hasta 60.000 euros de beneficio por su gestión, los reivindican como un elemento "fundamental" para su supervivencia y argumentan que eliminarlos haría "imposible" plantar algunos monumentos.

Tras la entrada en vigor de la última regulación del Ayuntamiento, que obliga a las entidades festeras a plantar en Segunda Categoría si quieren contar con dos racós y a hacerlo en Especial si su intención es plantar tres, hasta 25 comisiones subieron de nivel este año. Un incremento que, para la Federació de Fogueres, no se ha traducido en todos los casos en una mejora de la calidad del monumento, por lo que su presidente, David Olivares, ha abogado por repensar el decreto regulador.

Benalúa Sur, la avenida de la Estación, el Portal de Elche, Alfonso el Sabio, la Explanada, el paseo de Gómiz, el entorno del Teatro Principal, la plaza de la Montañeta, el paseo de Gadea, la avenida de Óscar Esplá o la conocida como Zona Volvo son solo algunos de los puntos en los que se concentran este tipo de racós, que se ubican sobre el espacio público que el Ayuntamiento pone a disposición de las comisiones.

En parte de estos ambientes no existen mesas ni sillas, por lo que se pierde el carácter "familiar" de compartir la cena durante las Hogueras. Mientras que otros funcionan con entrada libre, a cambio de una consumición mínima, o incluso con precio fijo por acceso. Una vez dentro, los precios de los combinados oscilan, por lo general, entre los 8 y los 12 euros.

Entre los argumentos contra los disco-racós, las asociaciones de hosteleros remarcan que se trata de "negocios" que se plantan en el espacio público a "coste cero" (ya que el Ayuntamiento concede la autorización a las comisiones de forma gratuita) por lo que representan un modelo de "competencia desleal" para el resto de establecimientos. Además, destacan que la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública prohíbe expresamente la cesión de los permisos a terceros.

Sin embargo, para "esquivar" esta prohibición, la fórmula empleada por las entidades festeras pasa por la "autogestión". En muchos de estos disco-racós, son los propios integrantes (la mayoría, vinculados con alguna mercantil) quienes montan, gestionan y nutren de personal (también externo) al espacio. De hecho, en varios casos, conocidas empresas del sector del ocio se encuentran detrás de la promoción y la distribución de entradas para los racós. Al respecto, el Ayuntamiento ya ha anunciado que sancionará a todo aquel que incumpla las ordenanzas municipales, aunque todavía no ha abierto ningún expediente al respecto.

"Sin los racós, es inviable"

Con todo, las comisiones ingresan hasta 60.000 euros (según fuentes conocedoras consultadas por INFORMACIÓN) que, según apuntan, se recaudan para incrementar la categoría de los monumentos. "Sin esos ingresos, subir de categoría es directamente inviable. Los socios pagan entre 30 y 50 euros al mes, los patrocinadores son cada vez más escasos... No salen los números", indican desde una de las comisiones que cuentan con disco-racó.

Para plantar en Segunda Categoría, el baremo indica que se debe invertir en el monumento adulto entre 20.000 y 30.000 euros, aproximadamente, de los que un 30 % se sufraga con la subvención municipal que concede el Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, las entidades apuntan que no son los únicos gastos de una hoguera y reclaman más apoyo del Consistorio: "Se está centrando el foco en nosotros como si estos racós fueran el demonio, pero las comisiones tienen que sobrevivir. Nos piden cada año mejores monumentos, quieren que las Hogueras crezcan... pero luego no quieren aplicar una tasa turística que resolvería el problema", sostienen responsables de varias de las comisiones señaladas.