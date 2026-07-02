La Policía Local constata la presencia de okupas en las harineras de Benalúa Sur en Alicante

La Policía Local de Alicante ha constatado la presencia de dos okupas en el interior de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, en Benalúa Sur. Un edificio para el que el Ayuntamiento había prometido un uso cultural, pero que permanece clausurado a la espera de rehabilitación. Después de que los vecinos del entorno advirtieran de la presencia de moradores irregulares, el cuerpo municipal ha actuado este jueves en el inmueble, en cuyo interior han localizado a dos okupas.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, dos patrullas de la Policía Local se han personado en torno a las 10:00 horas en el bloque de la avenida de Elche. Una vez allí, cerca de las 11:00 horas, han accedido a las instalaciones municipales para realizar un registro, comprobar la presencia de okupas advertida por los vecinos y expulsar a las personas asentadas ilegalmente en la antigua fábrica.

Pese a la intervención, no ha sido posible desalojar a las dos personas halladas en el interior del edificio, al haber alegado estas una situación de vulnerabilidad e indefensión. Los agentes esperan poder poner fin a la situación en los próximos días.

Aviso vecinal

Un riesgo del que ya se había advertido. La Asociación de Vecinos Parque del Mar alertó al Ayuntamiento de Alicante, a través de una instancia, de la okupación de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, ubicada en la avenida de Elche, en Benalúa Sur. Se trata de un inmueble de titularidad municipal en el que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió, en el contexto de la campaña electoral de 2023, a impulsar la “Ciudad de la Música”, con la habilitación de conservatorios.

Sin embargo, tres años después, el proyecto está muy lejos de ser una realidad y la entidad vecinal se ha dirigido al alcalde de Alicante y a los concejales de Urbanismo, Antonio Peral; de Seguridad Ciudadana, Julio Calero; de Patrimonio, Nayma Beldjilali; y de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García. En el escrito, los residentes remarcan que “ya advirtieron con anterioridad” sobre el “elevado riesgo de okupación que presentaba el edificio debido a su estado de abandono y falta de cerramiento eficaz”.

"Es inadmisible"

Los vecinos también recuerdan que el Ayuntamiento tiene “la potestad y obligación directa de velar por su conservación, seguridad y correcto uso”, en ser el edificio de titularidad municipal. Y matizan que la situación actual “no solo genera problemas de seguridad y convivencia” en el entorno, sino que además “supone un riesgo crítico para la salud pública y la integridad física” de quienes han accedido a habitar en el espacio, así como de los “operarios o vecinos colindantes”.

Por otra parte, critican que el tejado del inmueble, “compuesto por placas de fibrocemento”, tiene una vida útil que “ya ha rebasado ampliamente los límites legales y técnicos establecidos”, y que “al encontrarse el material sanitario en estado de degradación y envejecimiento, existe un riesgo real de desprendimiento de fibras de amianto friable, contraviniendo la normativa estatal y europea en materia sanitaria y de residuos”. Por ello, consideran “inadmisible” que un edificio municipal “incumpla de esta forma la legislación”.

(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)