El restaurante de Alicante centrado exclusivamente en la cocina de la terreta

Alicante tiene bares de tapas, arrocerías, restaurantes de producto y locales pensados para el turista. Pero no siempre es fácil encontrar una carta construida casi por completo alrededor de la cocina alicantina. Ese es precisamente el reclamo de Lo de Quinet, un restaurante situado en la avenida Óscar Esplá 29, que ha despertado interés en redes por su apuesta por sabores de la provincia.

El local se presenta como un proyecto familiar, con una propuesta cuidada, una bodega trabajada y platos que recorren distintas referencias gastronómicas alicantinas. La publicación en Instagram de la cuenta Sabe a Alicante que lo ha puesto en el foco lo define como una “joya” para quienes buscan comida de la terreta en un formato más elaborado.

Gildas, pericana, figatells y producto local

La carta reúne platos reconocibles para el público alicantino, pero con una presentación más actual. Entre las elaboraciones destacadas aparecen la gilda alicantina, con atún de sorra, capellán, piparra, oliva gordal rellena de pericana y aceite de ñora; la tosta de tonya con anchoa y mantequilla de foie al fondillón; o la pericana al momento con capellán, ajo negro y limón asado.

Berenjena, escalivada y ensaladilla al all i pebre. / INFORMACIÓN

También figuran referencias como los figatells al moscatel, la raya de Altea al horno con allioli gratinado y gambas, el atún en escabeche o unas judías de manteca sobre crema de calabaza y requesón. En los postres, la propuesta continúa con guiños locales, como la mamella de toña de Pinoso o una versión alicantina del pan con aceite y chocolate.

El debate: cocina alicantina sí, pero no para todos los bolsillos

El vídeo ha generado numerosos comentarios positivos, con usuarios que aseguran tenerlo pendiente, otros que ya se declaran habituales y varios que celebran que se apoye la gastronomía local. “Viva nuestra gastronomía” o “Alicante da para mucho” son algunas de las reacciones que resumen esa acogida.

Pericana. / INFORMACIÓN

Pero también ha aparecido un debate habitual en torno a este tipo de propuestas: el precio. Algunos usuarios consideran que platos como una gilda a 6,50 euros o un menú compartido que puede superar fácilmente los 200 euros hacen que la experiencia no sea precisamente económica. Otros, en cambio, defienden que la calidad del producto, la elaboración y el servicio justifican el coste.

Una cocina local llevada a otro registro

Lo de Quinet en la celebración de su "Mig Any". / Guía Tastar

La discusión de fondo no es nueva: qué se espera de un restaurante de cocina tradicional y cuánto está dispuesto a pagar el comensal cuando esa tradición se lleva a un formato más gastronómico. En Lo de Quinet, la apuesta parece clara: no competir por cantidad ni por precio bajo, sino por una lectura más cuidada de la despensa alicantina.

Y quizá ahí está parte de su atractivo. En una ciudad donde muchas cartas repiten fórmulas parecidas, un restaurante que reivindica sorra, capellán, ñora, fondillón, pebrella, figatells, toña o productos de la provincia tiene argumentos para llamar la atención. Otra cosa es que cada bolsillo decida si esa experiencia merece o no la cuenta final.