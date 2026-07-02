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La comisión de las Cortes, en directo | Pérez-Hickman rechaza responder todas las preguntas sobre Les Naus
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Vázquez afirma que vender el suelo fue una decisión política
A preguntas del PP, Elpidio Vázquez ha señalado que las características de la promoción, con 140 viviendas y dotaciones como pistas deportivas o piscina, se concretaban después en el proyecto técnico presentado ante Urbanismo. El técnico jubilado ha explicado que, cuando emitió sus informes, el concurso ya estaba en licitación y ha asegurado que no sabe quién decidió optar por la venta del suelo a un promotor privado. Javier Gutiérrez le ha preguntado si esa fue una decisión política y no técnica. “Obviamente”, ha respondido Vázquez.
Vázquez defiende que su papel acabó al valorar las ofertas
María José Salvador ha preguntado a Elpidio Vázquez si hubo alguna reunión para traspasar sus funciones de supervisor cuando se jubiló y quién debía seguir el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación. El técnico jubilado ha respondido que la información estaba en el sistema informático del Ayuntamiento, que presentó su jubilación por registro y que no había más trámites. Ante las preguntas sobre si se supervisó el contrato con suficiente exigencia o hubo flexibilidad con la cooperativa, Vázquez ha defendido que su última actuación fue valorar las ofertas.
Salvador cuestiona la rapidez de la oferta
La socialista María José Salvador ha preguntado a Elpidio Vázquez por la diferencia de puntuación entre Les Naus, que obtuvo 100 puntos, y Edificio Teulada, que recibió 90. El técnico jubilado ha explicado que la diferencia se debió a la electrificación de plazas. Salvador también ha cuestionado que la cooperativa presentara su propuesta en menos de 24 horas, un ritmo que ha vinculado a la necesidad de que todos los licitadores conozcan los pliegos solo desde su publicación. Vázquez ha respondido que el estudio de las ofertas “no suponía una complejidad” que exigiera mucho tiempo. Sobre los retrasos posteriores de la cooperativa, ha afirmado que él habría informado “severamente”, pero que ya no estaba en el cargo.
Vázquez señala a la conselleria en la adjudicación final
Elpidio Vázquez ha evitado valorar qué falló en el procedimiento de Les Naus y ha afirmado que esa opinión la reserva para el ámbito familiar. A preguntas de Compromís, el técnico jubilado ha señalado que no sabe por qué se incluyó la cláusula de desempate y ha atribuido esa cuestión al área jurídica y de Contratación. También ha asegurado que no trabajó con Pérez-Hickman ni con Francisco Nieto. Sobre una eventual comparecencia de Barcala, Vázquez ha afirmado que el alcalde “no tiene nada que ver con la adjudicación de la vivienda” y ha apuntado a la conselleria como administración competente en esa fase.
Vázquez niega contactos con la cooperativa
Elpidio Vázquez ha asegurado que no tuvo relación con Fraorgi ni con la cooperativa de Les Naus y que no conoce personalmente a adjudicatarios de la promoción. “Por la prensa”, ha respondido sobre las personas con vivienda en el residencial, antes de precisar que ni sus hijos ni otros familiares tienen piso allí. El técnico jubilado también ha señalado que la cláusula de desempate llegó desde Contratación, que él no llevaba esas gestiones, y ha considerado “viable” que la cooperativa presentara una oferta con rapidez. Además, ha dicho que no le constan reuniones informales ni contactos previos con potenciales licitadores.
Vázquez limita su papel a cuestiones técnicas
Elpidio Vázquez, técnico jubilado que participó en el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela de Les Naus, ha limitado su intervención en el expediente a cuestiones técnicas. A preguntas de Vox, ha explicado que, de no haberse jubilado, le habría correspondido informar de las condiciones en las que se produjo la adjudicación y si se habían cumplido los compromisos adquiridos. También ha señalado que la gestión real la llevaba José Luis Ortuño y ha negado haberse sentido desbordado por la complejidad del procedimiento.
Silencio ante la comisión
María Pérez-Hickman ha rechazado responder a todas las preguntas de los grupos en la comisión de investigación de Les Naus. La exdirectora general ha guardado silencio ante cuestiones sobre sus familiares adjudicatarios, su intervención en el expediente, la cláusula de desempate, la relación con Rocío Gómez, Francisco Nieto o Luis Barcala y las razones de su dimisión. Al final de su comparecencia, ha explicado que figura como investigada y que cualquier manifestación podría afectar a su derecho de defensa.
Pérez-Hickman justifica su silencio por estar investigada
María Pérez-Hickman ha explicado al final de su comparecencia que ha acudido a la comisión por respeto al requerimiento de las Cortes, pero que se acoge a su derecho a no declarar porque tiene la condición de investigada por los hechos relacionados con Les Naus. La exdirectora general ha señalado que cualquier manifestación podría afectar a su derecho de defensa y ha invocado el derecho constitucional a no declarar contra sí misma ni confesarse culpable.
El PP pregunta por la publicidad de la promoción
El PP ha insistido también en las condiciones para que arrancara la promoción y ha preguntado a Pérez-Hickman si en 2021 era necesario alcanzar un mínimo del 80 % de cooperativistas. El diputado ha cerrado su intervención planteando si, a partir de su experiencia profesional, considera que el sistema de publicidad, incorporación de socios y control ofrecía suficientes garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. La compareciente mantiene su negativa a declarar.
El PP mira al origen del expediente
El diputado Javier Gutiérrez ha llevado sus preguntas al origen del procedimiento y ha planteado si el primer pliego de condiciones, de julio de 2016, ya presentaba problemas y si el desistimiento acordado durante la etapa del tripartito en 2017 respondió a cambios en el pliego o a un informe de Intervención sobre el destino del dinero de la venta. También ha preguntado si la cláusula de desempate nació ya con aquel gobierno y quién tomó la decisión de vender la parcela a un promotor privado. Ha preguntado por los hijos de Pérez-Hickman y si el precio final de las viviendas rondó los 250.000 euros más IVA. La compareciente sigue sin responder.
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