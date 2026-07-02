La comisión de las Cortes, en directo | Pérez-Hickman rechaza responder todas las preguntas sobre Les Naus

Salvador cuestiona la rapidez de la oferta

La socialista María José Salvador ha preguntado a Elpidio Vázquez por la diferencia de puntuación entre Les Naus, que obtuvo 100 puntos, y Edificio Teulada, que recibió 90. El técnico jubilado ha explicado que la diferencia se debió a la electrificación de plazas. Salvador también ha cuestionado que la cooperativa presentara su propuesta en menos de 24 horas, un ritmo que ha vinculado a la necesidad de que todos los licitadores conozcan los pliegos solo desde su publicación. Vázquez ha respondido que el estudio de las ofertas “no suponía una complejidad” que exigiera mucho tiempo. Sobre los retrasos posteriores de la cooperativa, ha afirmado que él habría informado “severamente”, pero que ya no estaba en el cargo.