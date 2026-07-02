Tabarca se queda sin toldos en pleno verano por la deuda del Ayuntamiento de Alicante

No habrá toldos este verano en la isla de Tabarca, al menos hasta que el Ayuntamiento de Alicante pague los más de 165.000 euros que debe a la empresa responsable desde el pasado año. Grupo Costa Blanca HTS afirma que la situación le supone un "endeudamiento" y asegura que no volverá a instalar los sombrajes hasta que se abonen las facturas pendientes, puesto que hacerlo les supondría tener que adelantar un importe del que no disponen.

El responsable de la compañía, Khalil Bouzidi, ha lamentado la actitud del Consistorio respecto a este contrato: “Ya no nos cogen ni el teléfono”, señaló a INFORMACIÓN. Mientras que el pasado 16 de abril se cumplió un año de la adjudicación, la empresa mantiene que el "agujero" generado por los retrasos del Consistorio lo ha tenido que asumir con recursos propios. Aunque la mercantil, que cuenta con 22 trabajadores, celebra que ha sido capaz de "salir adelante" hasta ahora, incide en que "la deuda continúa", por lo que necesita "que se resuelva lo antes posible".

Por su parte, el Ayuntamiento explicó el pasado mes de abril que "no se ha pagado la totalidad porque Intervención considera que no se puede abonar el 100 % de un contrato por adelantado". Al respecto, el Consistorio vuelve a remitirse al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, tal como hizo en enero cuando INFORMACIÓN publicó la existencia de impagos.

El ejecutivo de Luis Barcala indica que "ha habido que hacer un reajuste presupuestario para pagar en tres plazos" y "en cuanto se incorporen los remanentes, la Junta de Gobierno aprobará el reajuste y se pagará", aunque dicha incorporación continúa sin una fecha prevista. Desde la empresa reconocen haber recibido el 10 % de la cantidad total, que en el pliego corresponde al pago del proyecto, mientras que el 90 % restante continúa pendiente de abono.

Sombras de quita y pon

No se trata de la única polémica ocasionada por los toldos de Tabarca, que fueron desmontados a finales del pasado mes de julio, en pleno verano, tras estar poco más de un mes colocados en la isla, pese a que el Ayuntamiento anunció que los mantendría hasta noviembre.

El contrato salió a concurso en diciembre de 2024, con un presupuesto de licitación de 211.850 euros para cubrir dos tramos de la isla de Tabarca (entre la plaza Carloforte y el carrer del Moll y entre esta vía y la plaza Grande) para con la intención de proteger del sol en la temporada alta tanto a los vecinos como a los miles de turistas que acuden cada verano.

El 18 de marzo, antes de la adjudicación, el Departamento de Patrimonio Integral del Ayuntamiento ya advirtió por escrito tanto a la Jefatura de Turismo como al director general de Proyectos y Obras que el proyecto afectaba parcialmente a un Bien de Interés Cultural. En el informe se detallaba que la instalación solo podría figurar de manera temporal entre las fiestas de San Pedro y San Pablo (29 de junio) y las de la Virgen del Carmen (16 de julio). Pese a ello, el gobierno de Barcala siguió adelante y adjudicó el contrato el 16 de abril.

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Finalmente, los sombrajes tuvieron que ser retirados el 25 de julio, un mes después de su instalación, para cumplir con las exigencias de Patrimonio al tratarse de un entorno BIC. En agosto el contrato entró en fase de cobro para un importe fijado en 165.649 euros. Ante esta previsión, la empresa pagó aquel mismo mes el 21 % de IVA correspondiente: un total de 28.749 euros que aún no se han visto compensados.