La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas

Alicante vivirá este jueves 2 de julio una jornada inestable durante la primera mitad del día, con nubes bajas y chubascos que podrán aparecer desde primeras horas en distintos puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta especialmente al tercio norte, donde no se descartan precipitaciones débiles por la mañana, antes de una clara mejoría durante la tarde.

El tramo más complicado llegará a primeras horas, con cielos más cerrados y lluvias en zonas del norte y del litoral. En puntos como la Marina Alta y la Marina Baixa, los chubascos pueden ser más frecuentes durante la mañana, mientras que en el resto de la provincia la inestabilidad será más irregular y tenderá a remitir con el paso de las horas.

A partir del mediodía, el tiempo irá ganando estabilidad. Las precipitaciones perderán presencia, se abrirán claros y la segunda mitad del día dejará un ambiente mucho más tranquilo, con cielos cada vez más despejados y menor riesgo de lluvia.

Las temperaturas máximas bajarán respecto a jornadas anteriores, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego. En la costa, la humedad mantendrá una sensación de bochorno en algunos momentos, mientras que en el interior la bajada térmica hará que la jornada resulte algo más llevadera.

El viento soplará flojo y variable al inicio del día, tendiendo después a componente este y sureste. Esa brisa ayudará a suavizar el ambiente por la tarde, coincidiendo con la mejora del cielo y el descenso de la inestabilidad.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada comenzará con alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana, con chubascos que podrían ser débiles o localmente más intensos en algunos momentos.

Con el avance del día, la situación tenderá a mejorar, con apertura de claros por la tarde y un ambiente más estable, además de un descenso de la probabilidad de lluvia hacia las últimas horas. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 32 grados, con sensación térmica elevada en las horas centrales, que podría alcanzar los 34º, y viento flojo de componente este.

El tiempo en Elche

El día comenzará en Elche con un ambiente más inestable, especialmente durante las primeras horas, cuando se espera la mayor probabilidad de precipitaciones, con chubascos que podrían ser débiles pero frecuentes en la mañana.

Con el paso de las horas, la situación irá a menos, abriéndose claros de forma progresiva y quedando una tarde mucho más estable, sin apenas riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35 ºC en las horas centrales del día, y viento flojo que irá perdiendo intensidad.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada comenzará con un ambiente muy inestable y una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana, con chubascos que podrán ser persistentes en las primeras horas del día.

Con el avance de la jornada, la lluvia perderá intensidad aunque aún se mantiene la posibilidad de episodios durante la franja central, tendiendo a remitir al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 28 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 30 ºC, mientras que el viento soplará de componente este con rachas fuertes en las primeras horas, girando a sureste y aflojando por la tarde.

El tiempo en Elda

En Elda, el día estará marcado por un inicio algo inestable, con nubosidad y posibilidad de lluvia durante la mañana, aunque sin un escenario de precipitaciones continuas.

A medida que avance la jornada, el tiempo tenderá a estabilizarse con mayor rapidez que en otras zonas del entorno, abriéndose claros y quedando una tarde más seca y luminosa. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31 grados, con sensación térmica que podrá alcanzar los 32 ºC a mediodía y viento flojo con cambios de dirección a lo largo del día.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada comenzará con un ambiente inestable durante las primeras horas, con nubosidad y probabilidad de chubascos que podrán aparecer de forma intermitente en la mañana.

A partir del mediodía, el tiempo irá ganando estabilidad de forma progresiva, con apertura de claros y una tarde más tranquila en la que la lluvia tenderá a desaparecer. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, con sensación térmica que podrá alcanzar los 37 ºC, en un ambiente húmedo y con viento flojo de componente este.

El tiempo en Orihuela

Orihuela empezará el día con ambiente más cálido e inestable que en otras zonas de la provincia, con posibilidad de chubascos durante la mañana y temperaturas ya elevadas desde primeras horas, rozando los 32 grados.

La situación mejorará de forma progresiva a partir de la tarde, con apertura de claros y un ambiente más estable hacia el tramo final del día, cuando el cielo quedará poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 33 grados, con sensación térmica que podrá alcanzar los 36 ºC en las horas centrales y viento flojo de componente sureste, tendiendo a calmarse al final de la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada vendrá marcada por un ambiente muy inestable desde primeras horas, con probabilidad muy alta de precipitaciones durante la mañana y parte del mediodía, con chubascos que podrán ser frecuentes e intensos en algunos momentos.

A partir de la tarde, la lluvia irá perdiendo presencia de forma progresiva, aunque el ambiente seguirá variable hasta el final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 30 grados y viento flojo de componente este con tendencia a componente sur al final de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada estará dominada por un episodio de inestabilidad muy marcado durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones del 100% que apunta a chubascos generalizados en las primeras horas del día.

A partir del mediodía la lluvia irá perdiendo fuerza de forma progresiva, aunque todavía con cierta incertidumbre en la franja central, hasta desaparecer por completo al final de la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 31 grados, con sensación térmica similar, y viento de componente noreste girando a sur conforme avance el día.