Toni Gallego compromete a Barcala al admitir que sabía desde julio de 2024 que Rocío Gómez tenía una vivienda en Les Naus

Toni Gallego ha provocado un nuevo terremoto en el Ayuntamiento de Alicante vinculado al caso Les Naus. El exconcejal de Hacienda y Patrimonio ha admitido este jueves en las Cortes Valencianas que sabía desde julio de 2024 que Rocío Gómez, entonces edil de Urbanismo, tenía una vivienda en la promoción de VPP. La revelación ha llegado a preguntas de Miguel Pascual, diputado de Vox, durante la primera jornada de comparecencias de la comisión de investigación autonómica sobre el residencial.

Gallego ha situado el episodio en el pleno municipal de julio de 2024, cuando Compromís formuló una pregunta sobre la calificación de Les Naus. Según su relato, Gómez tenía preparada la respuesta, pero poco antes de la sesión le pidió que la contestara él. El exconcejal ha explicado que la entonces edil le entregó un papel con la contestación y le dijo, sin que él se lo preguntara, que tenía una casa allí, que era legal, anterior a su entrada en política y que no quería mezclar ambas cuestiones.

Rocío Gómez me dijo antes del pleno de julio de 2024 que tenía una casa en Les Naus Toni Gallego — Exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante

La declaración tensiona directamente la versión sostenida hasta ahora por Luis Barcala. El alcalde afirmó en marzo que no supo que Gómez pertenecía a la cooperativa hasta enero de de este año, cuando recibió un informe de Patrimonio con el listado de adquirientes. “Yo no he sabido que ella pertenecía a ninguna cooperativa hasta que salta la información que me facilita Patrimonio y viene con el listado de los que han adquirido”, manifestó entonces el regidor.

Gallego ha asegurado que no trasladó a Barcala aquella información. A preguntas de Compromís y del PSOE, ha detallado que la conversación se produjo en una sala anexa al pleno, unos minutos antes de entrar, y que no volvió a hablar del asunto con la exconcejala. También ha señalado que Barcala se daría cuenta del cambio cuando le dio paso a él para responder a la pregunta, aunque ha negado que el alcalde le comentara nada después.

Barcala dijo que llegaría hasta el final pero desde entonces ha hecho lo contrario Natxo Bellido — Exconcejal de Contratación del Ayuntamiento de Alicante

El exconcejal ha descartado haber mantenido reuniones con Fraorgi, la gestora de la cooperativa, o haber recibido advertencias técnicas sobre incumplimientos de plazo. Preguntado por el control municipal, ha admitido que hubo fallos “al principio y cuando salta” el escándalo. También ha explicado que asumió Patrimonio en 2024 por una reestructuración interna, no porque se conociera ya la vinculación de Gómez con Les Naus.

La jornada había arrancado por la mañana con los tres comparecientes vinculados al antiguo tripartito. La comisión ha empezado, por tanto, con tres antiguos miembros del gobierno de izquierdas, mientras aún no hay fecha para las comparecencias de Barcala y Rocío Gómez y el plan de trabajo no prevé llamar a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Natxo Bellido, portavoz de aquel gobierno y responsable de Contratación, ha sido quien ha elevado más el tono político contra Barcala. El exconcejal de Compromís ha defendido que el expediente quedó paralizado el 31 de enero de 2017, durante la etapa del tripartito, y que fue el PP quien lo reactivó tras acceder a la Alcaldía en abril de 2018. A su juicio, la máxima responsabilidad política corresponde al actual alcalde, a quien ha pedido la dimisión.

La enajenación de la parcela se aprobó ya con el actual alcalde al frente del Ayuntamiento Miguel Ángel Pavón — Exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante

Bellido ha sostenido que Les Naus no cumple la función propia de una promoción de vivienda protegida y ha lamentado el daño a la imagen de Alicante. También ha defendido que la comisión debería servir para introducir cambios en la adjudicación de vivienda protegida, como listas públicas o sorteos, para evitar que vuelva a repetirse un caso similar.

Miguel Ángel Pavón, vicealcalde durante parte del tripartito y exconcejal de Urbanismo, también ha apuntado hacia la etapa de Barcala. Pavón ha explicado que su área intervino en la valoración de la parcela aunque ha defendido que el tripartito no aprobó la venta final del solar. Según su relato, el expediente se inició en 2016 por la necesidad de valorar activos municipales en un contexto de deuda heredada, si bien las irregularidades se produjeron después, cuando el PP reactivó la operación.

Hay que buscar al responsable político y al responsable técnico de lo ocurrido Sofía Morales — Exconcejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Alicante

Pavón ha pedido que Barcala comparezca en la comisión y ha recordado que la enajenación se aprobó en Junta de Gobierno en 2018, ya con el actual alcalde al frente del Ayuntamiento. También ha cuestionado la rapidez con la que la cooperativa presentó su oferta una vez abierto el plazo.

La tercera compareciente de la mañana, Sofía Morales, exconcejala socialista de Hacienda y Patrimonio, ha sido la que más claramente ha asumido que el impulso inicial de la enajenación partió del tripartito. Lo ha enmarcado, sin embargo, en la situación económica heredada y en la necesidad de obtener recursos para inversiones y servicios sociales. Morales ha afirmado que no tomó decisiones en solitario y ha defendido que el objetivo era favorecer a personas con necesidad de vivienda asequible. Sobre el resultado final, ha pedido buscar responsables políticos y técnicos.

En el Ayuntamiento nos sentimos indignados y engañados al conocer los adjudicatarios Antonio Faura — Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante

El cierre técnico de la sesión ha llegado con Antonio Faura, jefe del Departamento Técnico de Obras y asesor técnico del contrato. Faura ha explicado que Rocío Gómez le pidió asumir ese papel tras la jubilación de Elpidio Vázquez y que Francisco Nieto había llevado antes el asunto de forma oficiosa. También ha afirmado que se enteró por la prensa de que Gómez y Nieto eran cooperativistas y ha asegurado que en el Ayuntamiento se sintieron “indignados y engañados” al conocerse el listado de adjudicatarios.

Faura ha apuntado a la normativa y a los visados autonómicos como claves del problema, al sostener que el Ayuntamiento no supervisaba quién recibía finalmente las viviendas. La primera sesión de Les Naus ha terminado así con las miradas puestas en dos planos, el técnico, sobre los controles que fallaron en la promoción, y el político, reactivado por la admisión de Gallego sobre el conocimiento interno del vínculo de Rocío Gómez con Les Naus desde julio de 2024.