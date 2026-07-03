El alicantino que perdió la pierna tras el ataque de un tiburón en Maldivas celebra un hito clave en su rehabilitación

Borja García, el ginecólogo alicantino que perdió una pierna tras ser atacado por un tiburón en Maldivas durante su luna de miel, comenzó el pasado mayo su proceso de rehabilitación en España y ha querido compartir en redes sociales el mejor de los avances. "Por fin ha llegado uno de los días que más había imaginado desde que empezó todo esto", ha relatado en su cuenta de Instagram.

Junto al texto ha mostrado una imagen de él mismo con una prótesis y vídeos de cómo progresa la adaptación con ella. "No os imagináis las veces que se lo he contado a mi almohada. Las veces que he pensado en este momento. Las ganas que tenía de poder decir: Ya está aquí", ha expresado en redes sociales en referencia a lo que para él era el gran día: el de tener su prótesis y dar sus primeros pasos con ella.

"Partido a partido"

"Hoy alcanzo uno de los primeros grandes objetivos de este camino", ha señalado antes de añadir que el camino "no está hecho". "Al contrario. Ahora empieza otra etapa: aprender, adaptarme, caerme si hace falta, volver a levantarme y seguir avanzando", ha escrito citando al Cholo para señalar que esta recuperación se conquistará "partido a partido".

Imagen compartida por Borja en sus redes sociales. / Instagram

Con la sonrisa por bandera

El pasado abril, Borja, ginecólogo alicantino recién casado, sufrió un grave ataque de tiburón durante su luna de miel en las Islas Maldivas. El suceso ocurrió en el transcurso de una excursión acuática contratada por la pareja, en la que el animal le provocó heridas de extrema gravedad y le arrancó una pierna. La familia denunció entonces una presunta imprudencia de la empresa turística responsable de la actividad, mientras Borja permanecía ingresado en un hospital del archipiélago. Tras superar los momentos más críticos, el alicantino inició meses después su rehabilitación en España y comenzó a publicar su proceso en redes sociales, siempre con una sonrisa por bandera y recibiendo cientos de mensajes de apoyo.