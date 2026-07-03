Baldoví, sobre Les Naus: “Es lamentable que Pérez Llorca no esté pidiendo la dimisión a Barcala”

El síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha acusado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de mantenerse “impasible y de perfil” ante el escándalo de Les Naus después de las declaraciones del exconcejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego, que ha reconocido en la comisión autonómica que Rocío Gómez le comunicó en julio de 2024 que tenía una vivienda en la promoción.

“Es lamentable que Pérez Llorca no esté pidiendo la dimisión a Barcala ni que el PP haya reaccionado a lo que todos sabemos desde el minuto cero y que se ha destapado en las Cortes: que el alcalde de Alicante era sabedor de todo este entramado de cargos, familiares y amigos del PP que se quedaban pisos de protección pública”, ha afirmado Baldoví.

El portavoz de Compromís eleva así el foco del caso desde el Ayuntamiento de Alicante hasta el Consell y la dirección autonómica del PP. También apunta a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, cuyo Gobierno estaba al frente de la administración autonómica durante parte del proceso. “Es indignante que Pérez Llorca tampoco pida explicaciones a la que fue la impulsora de esto en la Generalitat, Susana Camarero, ni a quien fue el jefe de la Generalitat durante estas irregularidades en la gestión de vivienda pública en Alicante, Carlos Mazón”, ha añadido.

La reacción de Baldoví llega después de que Gallego sacudiera la primera sesión de la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes. El exedil explicó que, minutos antes de un pleno de julio de 2024, la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, le entregó la respuesta a una pregunta de Compromís sobre la promoción y le pidió que la contestara él. Según su relato, Gómez le comunicó “sin mediar pregunta” que tenía una casa en Les Naus, que era “todo legal”, anterior a su entrada en política y que no quería que se mezclara con su cargo público.

Pérez Llorca se mantiene impasible y de perfil ante el escándalo de Les Naus Joan Baldoví — Síndic de Compromís en las Cortes

Además, la grabación completa de las Cortes recoge un tramo que no pudo seguirse íntegro en el directo de la sesión y en el que Gallego admitió, a preguntas de la diputada de Compromís Isaura Navarro, que “se puede intuir”, aunque no asegurar, que Barcala conocía el motivo por el que él respondió en aquel pleno en lugar de Gómez. Ese matiz ha aumentado la presión sobre el alcalde, que ha defendido hasta ahora que no supo que Gómez formaba parte de la cooperativa hasta enero de este año, cuando recibió un informe de Patrimonio con el listado de adquirientes.

Baldoví sostiene que el PP debería estar adoptando medidas para evitar que un caso como Les Naus pueda repetirse. “En vez de establecer controles para que no vuelva a pasar. En vez de definir unas reglas para adjudicar este tipo de vivienda de forma transparente a quien lo necesita de verdad. En vez de trabajar para que, de una vez por todas, los jetas del PP que se quedaron con pisos los devuelvan, Pérez Llorca se mantiene impasible y de perfil, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados”, ha manifestado.

Las declaraciones del síndic de Compromís se producen en plena escalada de presión política sobre Barcala. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, también ha exigido explicaciones urgentes al alcalde y ha sostenido que “lo supo durante casi dos años y calló”. En el Ayuntamiento de Alicante, el PSOE, Compromís y Esquerra Unida han pedido una comisión municipal urgente para que comparezca el alcalde. Vox también respaldará esa solicitud, por lo que la decisión queda ahora en manos del presidente del órgano, el vicealcalde y edil popular Manuel Villar.

El caso Les Naus, que investiga la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas a cargos del PP y al Ayuntamiento de Alicante, entra así en una nueva fase de desgaste político. La declaración de Gallego ha situado en julio de 2024 el conocimiento interno de que Gómez tenía una vivienda en la promoción y ha reabierto la pregunta que la oposición dirige ahora a Barcala y al PP: quién sabía realmente qué y desde cuándo.