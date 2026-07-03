Cortes de calles en Alicante del 2 al 5 de julio: estas son las líneas de autobús afectadas por los cambios
Tanto en la plaza del Ayuntamiento como en el barrio de San Blas habrá varios autobuses afectados
Alicante registrará cambios en el recorrido de varias líneas de autobús entre el 2 y el 5 de julio de 2026 por el corte en la Plaza del Ayuntamiento. Esta modificación afectará a los usuarios y usuarias de las líneas 2, 5, 12, 21 y 22, que verán alterado su itinerario durante esos días.
Las líneas afectadas por este corte son la 2, La Florida - Sagrada Familia; la 5, Puerta del Mar - San Agustín; la 12, Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II; la 21, Alicante - Playa San Juan - El Campello; y la 22, avenida Óscar Esplá - Playa San Juan.
Desde este jueves hasta el próximo lunes se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el Summer Brass Festival, un evento dedicado al jazz y el folk con entrada libre que cumple ya su decimoquinta edición en la capital alicantina.
Moros y Cristianos de San Blas
Además, el 4 de julio habrá otra modificación de recorrido con motivo de los Moros y Cristianos de San Blas. En este caso, los cambios afectarán a las líneas 5 y 12 desde las 10:00 horas y hasta la finalización del evento.
Las líneas afectadas son: 12, Puerta del Mar - San Blas y la 5, Puerta del Mar - San Agustín.
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