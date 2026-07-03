Cortes de calles en Alicante del 2 al 5 de julio: estas son las líneas de autobús afectadas por los cambios

Alicante registrará cambios en el recorrido de varias líneas de autobús entre el 2 y el 5 de julio de 2026 por el corte en la Plaza del Ayuntamiento. Esta modificación afectará a los usuarios y usuarias de las líneas 2, 5, 12, 21 y 22, que verán alterado su itinerario durante esos días.

Las líneas afectadas por este corte son la 2, La Florida - Sagrada Familia; la 5, Puerta del Mar - San Agustín; la 12, Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II; la 21, Alicante - Playa San Juan - El Campello; y la 22, avenida Óscar Esplá - Playa San Juan.

Desde este jueves hasta el próximo lunes se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el Summer Brass Festival, un evento dedicado al jazz y el folk con entrada libre que cumple ya su decimoquinta edición en la capital alicantina.

Líneas afectadas por el corte en el Ayuntamiento de Alicante. / Vectalia

Moros y Cristianos de San Blas

Además, el 4 de julio habrá otra modificación de recorrido con motivo de los Moros y Cristianos de San Blas. En este caso, los cambios afectarán a las líneas 5 y 12 desde las 10:00 horas y hasta la finalización del evento.

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Líneas afectadas por la celebración de los Moros y Cristianos de San Blas. / Vectalia

Las líneas afectadas son: 12, Puerta del Mar - San Blas y la 5, Puerta del Mar - San Agustín.