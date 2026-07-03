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Cortes de calles en Alicante del 2 al 5 de julio: estas son las líneas de autobús afectadas por los cambios

Tanto en la plaza del Ayuntamiento como en el barrio de San Blas habrá varios autobuses afectados

Un autobús metropolitano a su paso por la plaza del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo.

Un autobús metropolitano a su paso por la plaza del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo. / Jose Navarro

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante registrará cambios en el recorrido de varias líneas de autobús entre el 2 y el 5 de julio de 2026 por el corte en la Plaza del Ayuntamiento. Esta modificación afectará a los usuarios y usuarias de las líneas 2, 5, 12, 21 y 22, que verán alterado su itinerario durante esos días.

Las líneas afectadas por este corte son la 2, La Florida - Sagrada Familia; la 5, Puerta del Mar - San Agustín; la 12, Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II; la 21, Alicante - Playa San Juan - El Campello; y la 22, avenida Óscar Esplá - Playa San Juan.

Desde este jueves hasta el próximo lunes se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el Summer Brass Festival, un evento dedicado al jazz y el folk con entrada libre que cumple ya su decimoquinta edición en la capital alicantina.

Líneas afectadas por el corte en el Ayuntamiento de Alicante.

Líneas afectadas por el corte en el Ayuntamiento de Alicante. / Vectalia

Moros y Cristianos de San Blas

Además, el 4 de julio habrá otra modificación de recorrido con motivo de los Moros y Cristianos de San Blas. En este caso, los cambios afectarán a las líneas 5 y 12 desde las 10:00 horas y hasta la finalización del evento.

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Líneas afectadas por la celebración de los Moros y Cristianos de San Blas.

Líneas afectadas por la celebración de los Moros y Cristianos de San Blas. / Vectalia

Las líneas afectadas son: 12, Puerta del Mar - San Blas y la 5, Puerta del Mar - San Agustín.

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