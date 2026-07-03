Doble drama en Alicante: una familia con tres menores, desahuciada de un piso de un propietario también vulnerable

La vida empaquetada en tres maletas. Una familia con tres niños pequeños ha abandonado este viernes el piso en el que residían en la ciudad de Alicante desde hace seis años. No han interpuesto resistencia a los agentes de la Policía Nacional que les han acompañado hasta la calle, aunque han esperado a la comitiva judicial y a que los efectivos subieran a la vivienda en el barrio Virgen del Remedio, en la zona norte de Alicante, para hacer efectivo el desahucio. Una treintena de personas convocadas por el Sindicat de Vivenda Zona Nord (SVZN) --del que forma parte Nassira, la madre de los niños-- estaban concentrados a las puertas desde dos horas antes para intentar parar el desahucio.

La organización ha pedido a los asistentes que no mostraran resistencia ante la decena de agentes de la UPR —Unidad de Prevención y Reacción— de la Policía Nacional que han acudido al lugar. La mayoría de concentrados se ha sentado frente a la puerta para evitar el acceso y protestar, pero los agentes les han levantado de uno en uno sin que estos forcejearan.

Es el segundo intento de desahucio de esta familia regularizada, que hasta ahora residía en la calle Castilla de este barrio humilde y con mucha población migrante, y cuyos hijos iban a colegios y a un instituto del mismo vecindario. La familia no tiene alternativa habitacional en un momento de profunda crisis de la vivienda en Alicante y de frecuentes olas de calor extremo.

Desahucio en el barrio Virgen del Remedio en Alicante de una familia con 3 niños / Pilar Cortés

'Deuda de 17.000 euros'

La familia ha salido por la puerta del piso acompañada por David Yáñez, portavoz del Sindicat. La organización asegura que la familia pagaba "religiosamente un precio bajo hasta que el propietario dio de baja la cuenta y se fue del país", lo que hizo "imposible contactar con él y seguir pagando". La familia desahuciada le debe "más de 17.000 euros" de una renta de 250 euros mensuales, según ha explicado la procuradora —que prefiere no dar su nombre— al diario INFORMACIÓN, que estaba en el lugar de los hechos y que ha accedido este viernes al bloque junto a los agentes. La representante afirma que los inquilinos solo pagaron un mes, el primero.

El propietario es argelino y vive actualmente con su mujer y sus tres hijos menores de edad en su país de origen. La demanda la presentó en 2023. El primer intento de desahucio tenía fecha en mayo de 2024, pero se suspendió antes de que los agentes fueran a ejecutarlo. "En esa fecha, los servicios sociales" del Ayuntamiento "emitieron el informe de vulnerabilidad", según explica la representante procesal, pero hay un auto del juzgado que dice expresamente "que prevalece la situación de vulnerabilidad del arrendador, porque no tiene otro domicilio en España". El arrendador no presentó informe de vulnerabilidad del Ayuntamiento, porque no reside en España, pero sí documentos que acreditaban esa situación.