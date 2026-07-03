Casi 40 equipos de limpieza para recuperar la normalidad tras las Hogueras de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha desplegado cerca de 40 equipos de baldeo tras los días de Hogueras y el concurso de fuegos artificiales para recuperar la normalidad en la ciudad una vez finalizadas las fiestas. La concejalía de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos y la empresa concesionaria, Netial, afirman que siguen repasando estos días la limpieza en detalle de los espacios públicos ocupados por los recintos y monumentos, con el apoyo de 20 camiones cisterna de baldeo recorren estos espacios, 19 equipos de hidrolimpiadores y 25 operarios.

Según han informado desde el Consistorio, estos días se mantiene desplegado "un amplio dispositivo especial para que ciudadanos y turistas puedan disfrutar de una ciudad limpia, cuidada y en las mejores condiciones", después de la celebración del Coso Multicolor el pasado domingo (que generó más de dos toneladas de confeti recogidas por los operarios del servicio) y la finalización de los disparos pirotécnicos en la playa de El Postiguet.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha explicado que "el operativo de limpieza se mantiene tras las Hogueras con recursos humanos y mecánicos adicionales para actuar de forma simultánea en los distintos puntos de la ciudad donde se han celebrado hogueras y barracas, así como en aquellos espacios que continúan acogiendo actividades festivas y registrando una gran afluencia de público”. Entre los medios desplegados destaca una veintena de camiones cisterna de baldeo, encargados de la limpieza de los emplazamientos de racós tanto en el centro como en los barrios. Además, 25 operarios trabajan de forma exclusiva en estas tareas, aplicando productos desengrasantes y desinfectantes para eliminar residuos y garantizar la correcta higienización de las zonas afectadas.

Ampliación del contrato

A finales de junio, el Ayuntamiento de Alicante aprobó la tercera modificación del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, con la que inyectará otros 5,6 millones de euros en el servicio para el refuerzo de la limpieza en barrios y durante los fines de semana.

La Junta de Gobierno Local, en una reunión extraordinaria, validó la ampliación del contrato, que se suma a las dos anteriores: una de 5 millones para la recogida de poda y escombros y otra de 7,2 millones para la puesta en marcha del Plan de Ecoparques. Con todos los cambios, el contrato adjudicado a Netial (formada por Prezero España SAU y FCC Medio Ambiente SA) se eleva hasta los 377.474.995,38 euros para el periodo comprendido entre 2023 y 2031.

El acuerdo contempla que esta nueva modificación entre en vigor el 1 de julio, lo que también permitiría aplicar las reivindicaciones de la plantilla que provocaron la convocatoria de huelga para los días después de hogueras. Unas movilizaciones que se aplacaron tras la mediación del concejal del área, Rafael Alemañ, quien prometió, precisamente, la aprobación de este modificado antes de que concluyera el mes de junio.

Récord en la recogida de residuos

Este año, Alicante ha vuelto a batir un nuevo récord en la producción y recogida de residuos la semana de Hogueras, entre el 18 y el 25 de junio, alcanzándose un total de 3.830 toneladas, frente a las 3.657 recogidas en 2025. Este incremento de 173 toneladas más representa un aumento del 4,73 %. Además, se recogieron otras 678 toneladas de cenizas y restos de la cremà de los monumentos y portaladas de barracas, 35 más que el pasado 2025.

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Según el Ayuntamiento, la recogida ‘puerta a puerta’ en racós y barracas ha funcionado con satisfacción por tercer año consecutivo, eliminando la presencia de contenedores en la calle. En total, se retiraron las cenizas de 237 monumentos fogueriles: 92 hogueras adultas y otras tantas infantiles, las dos oficiales y 51 portaladas de barracas.