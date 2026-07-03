El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

La calzada del vial Flora de España de Alicante presenta socavones La calzada desde la rotonda Hermana Juana María hasta vía Parque presenta este aspecto. La calzada del vial Flora de España de Alicante presenta socavones / INFORMACIÓN

Pantalla de la Zona de Bajas Emisiones varios días averiada bajo el puente rojo Pantalla de la Zona de Bajas Emisiones varios días averiada bajo el puente rojo

Un mar de hojas secas junto al CEIP san Blas Un mar de hojas secas junto al CEIP san Blas

Butaca al lado de un banco junto al parque de Torre Mauro Butaca al lado de un banco junto al parque de Torre Mauro

Restos de un racó en Historiador Vicente Ramos Restos de racó en Historiador Vicente Ramos

INFORMACIÓN Una parte de la pasarela de madera de la avenida de Niza de Alicante está rota A la altura del establecimiento '100 montaditos' la pasarela presenta este aspecto, con el consiguiente riesgo de caída. La pasarela de madera de la avenida Niza de Alicante está rota / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Bache profundo al principio de la calle Esperanza de Alicante que espera ser reparado Bache profundo al principio de la calle Esperanza en Alicante / INFORMACIÓN

Suciedad en el Raval Roig este miércoles Suciedad en el Raval Roig este miércoles

Rafa Arjones Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense / Rafa Arjones Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense / Rafa Arjones