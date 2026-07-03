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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
La calzada del vial Flora de España de Alicante presenta socavones
La calzada desde la rotonda Hermana Juana María hasta vía Parque presenta este aspecto.
Pantalla de la Zona de Bajas Emisiones varios días averiada bajo el puente rojo
Un mar de hojas secas junto al CEIP san Blas
Butaca al lado de un banco junto al parque de Torre Mauro
Restos de racó en Historiador Vicente Ramos
INFORMACIÓN
Una parte de la pasarela de madera de la avenida de Niza de Alicante está rota
A la altura del establecimiento '100 montaditos' la pasarela presenta este aspecto, con el consiguiente riesgo de caída.
INFORMACIÓN
Bache profundo al principio de la calle Esperanza de Alicante que espera ser reparado
Suciedad en el Raval Roig este miércoles
Rafa Arjones
Pavimento en mal estado y sin señalizar en la calle Arzobispo Loaces con Orense
INFORMACIÓN
Una valla provisional como medida de seguridad en el TRAM
Una valla convencional sirve de improvisada medida de seguridad en uno de los trayectos que realiza el TRAM en Alicante.
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