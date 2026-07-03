Francis Mojica, padre del CRISPR, recibe la Medalla de Honor de la Red Vives de Universidades

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, ha recibido este viernes la medalla de honor de la Red Vives de Universidades en un acto celebrado en la Universidad de Perpiñán y en el cual también ha recibido el galardón la neuróloga, Mercé Boada. La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha pronunciado la laudatio del profesor alicantino que descubrió CRISPR, un sistema de inmunidad adquirida que utilizan las bacterias para defenderse de la infección por virus, y que, tal como ha destacado la rectora, "es uno de los avances más importantes de la microbiología a escala mundial".

"CRISPR es una revolución científica, una tecnología que está cambiando el futuro de la humanidad, porque tiene aplicaciones en los más variados campos, desde la agricultura hasta la salud humana", ha señalado Navarro. "Con su descubrimiento, Francis Mojica ha transformado la manera de entender y modificar el genoma". De hecho, la aplicación de esta tecnología recibió en 2020 el premio Nobel de Medicina, y el 2015, el Princesa de Asturias, ante lo cual la rectora ha recordado "la injusta distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada" haya determinado que ambos premios "se otorgaron al descubrimiento y no al descubridor".

Navarro ha señalado que la tecnología CRISPR abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades hasta ahora difíciles o imposibles de tratar, facilita la detección temprana de determinadas patologías y ofrece nuevas herramientas para la prevención de infecciones y el tratamiento de enfermedades de origen genético. Durante su intervención la rectora ha agradecido en la Red la concesión de la Medalla de Honor al profesor Francis Mojica y, "uniéndose a los múltiples reconocimientos que ha recibido nuestro profesor a lo largo de su carrera y, especialmente, en los últimos diez años", entre los cuales destacan algunos de gran reconocimiento mundial como el premio Rey Jaime I en la Investigación Básica, el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento o el Albany Medical Center Prize in Medicin and Biomedical Research, uno de los más prestigiosos de los Estados Unidos.

Navarro es embajador honorario de la Marca España, académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores, y doctor honoris causa por las universidades de València, la Politècnica de València y la Complutense de Madrid, como también la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante. En este sentido, ha dicho que "el prestigio del profesor Mojica y el honor que hoy se le concede no solo honora la Universidad de Alicante, sino también en todas las universidades que integramos la Red".

Amparo Navarro ha recordado el acto de nombramiento del profesor Mojica como académico de la Real Academia Valenciana de Medicina, con una aula magna desbordada de público ávido de escucharlo, "porque todos quienes estábamos allí queríamos ser como él. Francis, en aquel momento, ya había hecho historia, y a todos nosotros se nos escaparon las lágrimas», ha confesado y ha concluido la intervención reconociendo que «el hecho que haya tanta gente que se alegre de sus éxitos y se conmueva con su personalidad hace que el mejor valor de Francis sea, sin él saberlo, que nos une a muchas instituciones y nos hace a todos ser mejores».

Medalla de Honor a Mercè Boada

El doctor Martínez-Mojica ha calificado la distinción de un reconocimiento colectivo en la investigación desarrollada durante décadas gracias al trabajo compartido, la curiosidad científica y el compromiso con el conocimiento. La otra Medalla de Honor ha sido concedida a la Dra. Mercè Boada, referente internacional en el estudio y el tratamiento de las demencias y la enfermedad de Alzheimer. La laudatio ha sido a cargo del rector de la Universidad Internacional de Cataluña, Alfonso Méndiz Noguero, quien ha destacado una trayectoria investigadora que ha hecho posible un modelo pionero que integra asistencia clínica, investigación, innovación y acompañamiento familiar.

Asimismo, ha subrayado su capacidad para impulsar equipos multidisciplinarios, tejer redes de colaboración y generar espacios de conocimiento que conectan la investigación de vanguardia con las necesidades reales de las personas afectadas. La trayectoria de Mercè Boada constituye, en este sentido, un legado que trasciende la obra científica y se proyecta en las generaciones de profesionales que ha formado como investigadora, docente y mentora. La doctora Boada, que no ha podido asistir presencialmente al acto, ha agradecido el reconocimiento a través de Lluís Tárraga Mestre, presidente del patronato de ACE Alzheimer Center Barcelona, centro de referencia internacional, del cual es cofundadora la homenajeada.

La Medalla de Honor de la Red Vives es el máximo galardón que otorga la organización que integra 21 instituciones universitarias de Catalunya, País Valenciano, Islas Baleares, Catalunya Nord, Andorra y Cerdeña además de otros territorios con vínculos geográficos, históricos, culturales y lingüísticos comunes, para crear un espacio universitario que permita coordinar la docencia, la investigación y las actividades culturales y potenciar la utilización y la normalización de la lengua propia.

La ceremonia ha tenido lugar en el anfiteatro de la Universidad de Perpiñán Vía Domitia, y ha sido presidida por su rector y actual presidente de la Red Vives de Universidades, Yvan Auguet. Además de las dos Medallas de Honor, durante el acto, se han librado también otros galardones como el premio Jesús Tusón sobre la diversidad lingüística y los Premios Joan Lluís Vives a la Edición Universitaria, y, fuera de protocolo. En la conclusión del acto, el presidente de la Red Vives de Universidades, Yvan Auguet, ha felicitado a las personas galardonadas: «vuestro ejemplo, nos inspira. Vuestra obra es una aportación inestimable a la ciencia, a la salud y al bienestar colectivo.

Sois la evidencia de que la investigación científica de excelencia transforma el mundo y la sociedad en que vivimos». Así Asimismo, Auguet ha aprovechado para hacer valer la dimensión internacional y transfronteriza de la Red Vives. «Esta alianza nos ofrece la oportunidad de establecer relaciones estables con otros sistemas de investigación líderes. Una red de proximidad que demuestra que el conocimiento no entiende de líneas fronterizas, sino de proyectos compartidos», ha destacado. Reconocimiento en la Universidad de Alicante Previo al acto de entrega de las medallas de honor, se ha reunido el Consejo General de la Red Vives en una reunión ordinaria que ha contado con la presencia de rectores, rectoras y varios representantes de las 21 universidades que integran la organización. El tema central de la reunión ha sido compartir experiencias y retos alrededor de las diferentes alianzas universitarias.

Durante la reunión, el actual presidente, Yvan Auguet, rector de la Universidad de Perpiñán Vía Domitia, anfitrión del encuentro, ha entregado la Medalla de la Red a la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, para resaltar el trabajo hecho por la Universidad de Alicante durante el curso 202-2026, ocupando la presidencia y la vicepresidencia, y visibilizar el compromiso con los valores de esta organización sin ánimo de lucro. Navarro, que ha viajado a Perpiñán acompañada por la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas de la Universidad de Alicante, Rosabel Roig, ha manifestado el agradecimiento por el galardón y ha dicho que «mantener nuestras raíces culturales, históricas y lingüísticas, tiene que ser un compromiso y una obligación de todas las universidades que integramos la Red".