Gallego, sobre si Barcala sabía en julio de 2024 por qué Gómez no respondió sobre Les Naus: "Se puede intuir"

La grabación completa de la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas añade presión sobre la versión de Luis Barcala acerca de cuándo conoció que Rocío Gómez tenía una vivienda en la promoción. El exconcejal Toni Gallego admite en un tramo que no pudo seguirse completo en el directo retransmitido de la sesión que “se puede intuir” que el alcalde sabía en julio de 2024 por qué él respondió en un pleno a una pregunta sobre Les Naus en lugar de la entonces edil de Urbanismo. Ese motivo, según había relatado el propio Gallego minutos antes, era que Gómez le había comunicado justo antes de entrar al pleno que tenía una casa en el residencial y que no quería que se mezclara con su cargo público.

La secuencia se produjo durante el turno de Isaura Navarro, diputada de Compromís, en la comparecencia de Gallego ante la comisión autonómica. En el directo de las Cortes, la señal se interrumpió en ese punto y se retomó ya con la intervención del socialista José Díaz. La grabación íntegra permite reconstruir esa parte de la declaración y recoge el momento en el que Navarro plantea al exedil si podía intuirse que Barcala había sido informado del motivo del cambio. “Se puede intuir, pero no lo puedo asegurar”, contesta Gallego.

Antes, Navarro le había preguntado si le llamó la atención que Gómez acudiera a él antes del pleno y le pidiera contestar una pregunta sobre Les Naus porque ella era cooperativista y no podía hacerlo. “No es lo habitual y justamente antes de un pleno”, responde el exconcejal. Gallego detalla que la escena se produjo en una sala anexa al salón de plenos, cuando ambos estaban prácticamente entrando a la sesión. Según su relato, Gómez le entregó la respuesta preparada y le dijo que debía contestarla él. “Sin mediar pregunta por mi parte me dice que tiene casa allí, que es todo legal, de antes de entrar en política y no quiere que lo mezclen”, explica.

Terreno delicado

Ese matiz sitúa la declaración en un terreno delicado para el alcalde. Gallego no afirma de forma categórica que Barcala supiera en julio de 2024 que Gómez tenía una vivienda en Les Naus pero sí admite que puede intuirse que conocía el motivo por el que la pregunta no fue contestada por la entonces concejala de Urbanismo. Y ese motivo, según el testimonio del propio Gallego, era precisamente que Gómez tenía una casa en el residencial y no quería que se mezclara con su responsabilidad política.

La declaración enlaza además con el interrogatorio posterior de José Díaz, diputado del PSPV, que centra su intervención en aquel pleno de julio de 2024. Díaz pregunta a Gallego si ya tenía entonces las competencias de Patrimonio y si, por tanto, le correspondía contestar de forma natural aquella pregunta. El exedil explica que acababan de asignárselas y que, en un periodo de transición, podía responder tanto quien llevaba antes el área como quien acababa de asumirla. El socialista insiste en que la pregunta le había correspondido a Gómez en el reparto previo y que, sin embargo, Barcala dio paso directamente a Gallego. “Por lo tanto ya sabía que la iba a contestar usted y no Rocío Gómez”, plantea Díaz. “En el momento que me da paso, seguro”, responde el exconcejal.

La secuencia cobra relevancia porque Barcala ha defendido públicamente que no supo que Gómez formaba parte de la cooperativa hasta enero de 2026, cuando recibió un informe de Patrimonio con el listado de adquirientes. La declaración de Gallego no acredita de forma concluyente que el alcalde conociera ya en julio de 2024 el vínculo de su entonces concejala de Urbanismo con Les Naus, aunque sí introduce una duda sobre esa versión. Gómez trasladó a Gallego que tenía una vivienda en la promoción, Gallego asumió la respuesta en su lugar, Barcala le dio paso directamente en el pleno y el propio exedil admite que podía intuirse que el alcalde sabía el motivo del cambio.

Impacto político

La comparecencia de Gallego ha provocado el mayor impacto político en la primera jornada de la comisión autonómica sobre Les Naus, que había arrancado por la mañana con los antiguos miembros del tripartito Miguel Ángel Pavón, Natxo Bellido y Sofía Morales. Los tres reclamaron la comparecencia de Barcala en las Cortes. Por la tarde, Gallego situó por primera vez en julio de 2024 el conocimiento interno de que Gómez tenía una vivienda en Les Naus, año y medio antes de la fecha en la que el alcalde ha situado su propio conocimiento del caso.

La repercusión ha sido inmediata. El PSOE, Compromís y Esquerra Unida han exigido la dimisión de Barcala tras la declaración del exconcejal de Hacienda y Patrimonio, al considerar inverosímil que el alcalde no estuviera al tanto de una circunstancia conocida dentro de su equipo de gobierno. Vox, que en otros momentos ha elevado el tono contra el alcalde por Les Naus, se ha limitado a pedir explicaciones. El caso vuelve así a colocar el foco en el Ayuntamiento de Alicante y en qué sabía realmente Barcala sobre el vínculo de Gómez con la promoción antes de que el escándalo estallara públicamente en enero de 2026.