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El PP de Alicante descarta una comparecencia urgente de Barcala y calla sobre cuándo supo que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus

Después de que Toni Gallego comprometiera la versión del alcalde al desvelar que la exedil de Urbanismo avisó de su situación en 2024, el ejecutivo local trata de poner el foco en Pedro Sánchez y defiende que ha actuado "con contundencia y transparencia", en un comunicado que no firma el alcalde

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, con el que fuera su concejal de Hacienda hasta 2025, Toni Gallego.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, con el que fuera su concejal de Hacienda hasta 2025, Toni Gallego.

La izquierda exige la dimisión de Barcala tras conocerse que se sabía desde 2024 que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus de Alicante / Héctor Fuentes

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

De "llegar hasta el final, caiga quien caiga" a "hay que dejar trabajar a la Justicia". El gobierno municipal del PP rompe su silencio después de que Toni Gallego, exconcejal de Hacienda y Patrimonio de los populares, desvelara este jueves que Rocío Gómez avisó de que tenía un piso en Les Naus en 2024. Eso sí, lo hace a través de la portavoz municipal, Cristina Cutanda, y no del alcalde, quien sigue sin aclarar cuándo se enteró de la situación de su exconcejala de Urbanismo. Mientras, el ejecutivo local descarta una comparecencia urgente de Barcala como pedían la izquierda y Vox, asegura que ha actuado con "contundencia y transparencia" y trata de poner el foco en Pedro Sánchez.

Un día después de que Gallego comprometiera la versión de Barcala, el gobierno municipal del PP reacciona y envía un comunicado a través de los canales oficiales del Ayuntamiento: “Hay que dejar trabajar a la Justicia y los órganos competentes sobre las viviendas protegidas”, ha defendido Cristina Cutanda. La portavoz del equipo de gobierno ha destacado que el Consistorio ha actuado "con celeridad, contundencia y transparencia en el asunto de la promoción de Les Naus" y ha pedido "respeto a los tiempos judiciales e institucionales".

No habrá comparecencia urgente

El comunicado, según explican desde el Ayuntamiento, se produce "en respuesta a la petición de los grupos de la oposición para la convocatoria de una reunión urgente y extraordinaria de la comisión sobre el proceso de adjudicación de viviendas de protección pública. "Es el momento de dejar trabajar al juzgado y a los órganos competentes creados en el Ayuntamiento y las Cortes Valencianas para esclarecer todos los aspectos relacionados con la promoción de VPP de Les Naus y contribuir entre todos a que resplandezca la verdad y se establezcan las responsabilidades" que correspondieran, ha indicado Cutanda.

Al respecto, la portavoz municipal ha subrayado que "desde el primer momento, el gobierno local ha impulsado el esclarecimiento de los hechos con transparencia, celeridad y contundencia cuando exigió de inmediato responsabilidades políticas, denunció el asunto en la Fiscalía e impulsó la creación de una comisión específica del Pleno para aclarar los hechos".

No obstante, la próxima sesión ordinaria de la comisión tendrá lugar el lunes 6 de julio. Se espera que los grupos (tanto la izquierda como Vox) soliciten de nuevo la participación del alcalde, quien aseguró al constituirse el órgano que acudiría tanto al foro del Ayuntamiento como al de las Cortes. Para esta fecha, está programada la comparecencia del vicealcalde, Manuel Villar; el concejal de Vivienda, Carlos De Juan; la de Patrimonio, Nayma Beldjilali; y el de Urbanismo, Antonio Peral. Por el momento, ninguno ha confirmado si piensa o no acudir.

El PP ve un "esperpento"

A lo largo del comunicado, el ejecutivo municipal no ha hecho referencia alguna al testimonio de Toni Gallego, que tuvo lugar este jueves en la comisión de investigación de las Cortes, donde los comparecientes están obligados a decir la verdad. Tampoco ha accedido a ello el gabinete de Prensa del alcalde, que ha descartado a preguntas de INFORMACIÓN realizar valoración alguna al respecto.

Sin embargo, sí han aprovechado los populares para cargar contra la izquierda y tratar de centrar la polémica en Pedro Sánchez. En este sentido, Cutanda ha calificado de "sarcasmo y esperpento" el hecho de que “los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Alicante intenten dar lecciones de ética y moral", cuando el Gobierno central "que ellos respaldan a pies juntillas" ha llevado "a extremos insólitos, desconocidos e insospechados los niveles de corrupción, acoso y asalto de las más altas instituciones y magistraturas del Estado".

La izquierda pide la dimisión y Vox explicaciones

Para la izquierda municipal, esta revelación "hace saltar por los aires la coartada del alcalde", por lo que exige, con el respaldo de Vox, su comparecencia urgente en la comisión municipal que investiga las adjudicaciones.

Los tres grupos que conforman la oposición progresista en el Ayuntamiento de Alicante, el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, coinciden además, en que después de dar las explicaciones pertinentes, al regidor solo le quedará una salida: la dimisión. En este sentido, han anunciado también que elevarán la petición de renuncia a estamentos superiores dentro del PP, tanto autonómico como nacional, ya que "Pérez Llorca y Feijóo deben decidir si están a favor de la transparencia o de la complicidad con un alcalde que ha mentido".

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha apuntado que "durante todo este tiempo, el alcalde ha sostenido que desconocía que Rocío Gómez tuviera una vivienda en Les Naus hasta 2026, cuando INFORMACIÓN revela el escándalo".

Esto cambia totalmente el escenario político, ya no es una sospecha ni una suposición

Ana Barceló

— Portavoz del PSOE

En relación con el procedimiento judicial en marcha, en el que el PSOE ejerce una de las acusaciones particulares, Barceló ha adelantado que se están sopesando diferentes medidas entre las que se incluye solicitar la declaración de Barcala ante la jueza.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que "está claro que Barcala miente y no es una estrategia política, sino un presunto encubrimiento". Al respecto, Mas ha lamentado que "el equipo de gobierno lo sabía y decidió ocultarlo".

Está claro que Barcala miente y no es una estrategia política, sino un presunto encubrimiento

Rafa Mas

— Portavoz de Compromís

En cuanto a la petición de dimisión, unánime entre los tres grupos, Compromís ha anunciado además que elevará el requerimiento a Alberto Núñez Feijóo, mediante una batería de preguntas que registrará en el Congreso de los Diputados.

Mientras, el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, cree que lo ocurrido en las últimas horas "constata que la coartada del alcalde se ha roto" y que "el escudo del 'yo no lo sabía' acaba de saltar en mil pedazos"

Tanto si lo sabía como si no, Barcala debe dimitir

Manolo Copé

— Portavoz de Esquerra Unida

. El edil progresista mantiene que "tanto si lo sabía como si no, Barcala debe dimitir". En caso de que el regidor tuviera constancia de la situación, debería renunciar "por haber mentido durante año y medio" y, en el supuesto contrario, "por no controlar lo que pasa en su gobierno".

Minutos después del anuncio de la izquierda, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha asegurado a este diario que su agrupación se va a sumar al requerimiento "porque el alcalde debe dar explicaciones tras las declaraciones del que fuera su concejal de Hacienda".

Noticias relacionadas

El alcalde debe dar explicaciones tras las declaraciones de Toni Gallego

Carmen Robledillo

— Portavoz de Vox

Los ultras ven "imprescindible" la comparecencia de Barcala para que "declare y aclare si, efectivamente, estaba al tanto de la situación de su concejala de Urbanismo".

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