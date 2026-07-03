Una incidencia informática obliga a la Universidad de Alicante a suspender plazos para trámites administrativos

La Universidad de Alicante, UA, sufre desde este jueves una "incidencia informática" de la que aún desconoce la causa. Los estudiantes tienen problemas para acceder a la plataforma digital UACloud.

Esta nube es el portal único desde el que alumnos, profesores y personal administrativo acceden a prácticamente todos los servicios universitarios. Ahí pueden consultar, entre otras informaciones, la hora, día y lugar de los exámenes extraordinarios de grado que empezaron el 27 de junio y que se prolongarán hasta el 20 de julio. Este diario ha comprobado que el jueves y el viernes al tratar de acceder al sistema la pantalla se torna en negro.

Teletrabajo

La incidencia ha provocado el cierre de los programas de teletrabajo y la Universidad ha comunicado a sus 2.500 empleados que deben trabajar presencialmente ante la imposibilidad de hacerlo de forma telemática. Hace dos años que el centro tiene implantados de forma fija estos sistemas de trabajo remoto, que progresivamente ha ampliado desde la pandemia de Covid-19 de 2020.

La UA desconoce la causa de la incidencia que acontece durante el periodo de exámenes extraordinarios de Grado

La rectora, Amparo Navarro, ha acordado este viernes la ampliación de los plazos administrativos para evitar las consecuencias que está acarreando esta incidencia. El acuerdo señala que el imprevisto "imposibilita garantizar el normal desarrollo de los procedimientos y el cumplimiento de los plazos aministrativos en condiciones de seguridad jurídica".

Evaluación de la incidencia

El lunes la UA ha convocado una reunión para evaluar la incidencia y que los informáticos hagan balance, según explica la Universidad. El jueves a las 16:55 horas el centro comunicó mediante una circular la suspensión temporal "de los servicios de UACloud y administración electrónica, así como de los posibles fallos en el acceso a alguns otros servicios como el Directorio o la consulta de Planes de estudio" y señalaron que se trata de "una medida preventiva" al "haberse detectado incidencias en uno de los servidores".