Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto incendio CallosaDoble crimen machistaBarcala Les NausDiana Morant candidataDetenidos atracos gasolinerasMosquito tigreEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Incidencia informática

Una incidencia informática obliga a la Universidad de Alicante a suspender plazos para trámites administrativos

La incidencia, que comenzó el jueves y que aún no se ha resuelto, impide el teletrabajo y dificulta el acceso a la información de la comunidad universitaria

Escultura de la mano del Campus de la Universidad de Alicante.

Escultura de la mano del Campus de la Universidad de Alicante. / Axel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

La Universidad de Alicante, UA, sufre desde este jueves una "incidencia informática" de la que aún desconoce la causa. Los estudiantes tienen problemas para acceder a la plataforma digital UACloud.

Esta nube es el portal único desde el que alumnos, profesores y personal administrativo acceden a prácticamente todos los servicios universitarios. Ahí pueden consultar, entre otras informaciones, la hora, día y lugar de los exámenes extraordinarios de grado que empezaron el 27 de junio y que se prolongarán hasta el 20 de julio. Este diario ha comprobado que el jueves y el viernes al tratar de acceder al sistema la pantalla se torna en negro.

Teletrabajo

La incidencia ha provocado el cierre de los programas de teletrabajo y la Universidad ha comunicado a sus 2.500 empleados que deben trabajar presencialmente ante la imposibilidad de hacerlo de forma telemática. Hace dos años que el centro tiene implantados de forma fija estos sistemas de trabajo remoto, que progresivamente ha ampliado desde la pandemia de Covid-19 de 2020.

La UA desconoce la causa de la incidencia que acontece durante el periodo de exámenes extraordinarios de Grado

La rectora, Amparo Navarro, ha acordado este viernes la ampliación de los plazos administrativos para evitar las consecuencias que está acarreando esta incidencia. El acuerdo señala que el imprevisto "imposibilita garantizar el normal desarrollo de los procedimientos y el cumplimiento de los plazos aministrativos en condiciones de seguridad jurídica".

Noticias relacionadas y más

Evaluación de la incidencia

El lunes la UA ha convocado una reunión para evaluar la incidencia y que los informáticos hagan balance, según explica la Universidad. El jueves a las 16:55 horas el centro comunicó mediante una circular la suspensión temporal "de los servicios de UACloud y administración electrónica, así como de los posibles fallos en el acceso a alguns otros servicios como el Directorio o la consulta de Planes de estudio" y señalaron que se trata de "una medida preventiva" al "haberse detectado incidencias en uno de los servidores".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: 'Necesitamos un techo
  2. La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas
  3. Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba
  4. Un accidente en la A-70 complica el tráfico en Alicante con más de 3 kilómetros de retenciones
  5. La inauguración de la sede de Falange en Alicante pone en alerta a la Policía
  6. El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, aseos, juegos infantiles y hasta un yacimiento arqueológico
  7. Educación propone la jornada de 35 horas, seis días de asuntos propios y desconexión digital
  8. Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante

Una incidencia informática obliga a la Universidad de Alicante a suspender plazos para trámites administrativos

Gallego, sobre si Barcala sabía en julio de 2024 por qué Gómez no respondió sobre Les Naus: "Se puede intuir"

Gallego, sobre si Barcala sabía en julio de 2024 por qué Gómez no respondió sobre Les Naus: "Se puede intuir"

La jueza de Les Naus cita al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante

La jueza de Les Naus cita al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante

Un joven de 28 años muere atropellado tras bajarse de un coche accidentado en la A-70 en Alicante

Un joven de 28 años muere atropellado tras bajarse de un coche accidentado en la A-70 en Alicante

Casi 40 equipos de limpieza para intentar recuperar la normalidad tras las Hogueras de Alicante

Casi 40 equipos de limpieza para intentar recuperar la normalidad tras las Hogueras de Alicante

Óxido y desconchones en los lavapiés de la playa de San Juan de Alicante en plena temporada alta

El vino, la inteligencia artificial, la musicoterapia y la enseñanza del latín, entre los temas de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante de la próxima semana

El vino, la inteligencia artificial, la musicoterapia y la enseñanza del latín, entre los temas de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante de la próxima semana

El PP de Alicante descarta una comparecencia urgente de Barcala y calla sobre cuándo supo que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus

El PP de Alicante descarta una comparecencia urgente de Barcala y calla sobre cuándo supo que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus
Tracking Pixel Contents