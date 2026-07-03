La izquierda fuerza al PP a decidir si Barcala comparece para aclarar su "coartada" en el escándalo de Les Naus de Alicante

Las declaraciones del que fuera gran fichaje de Luis Barcala en 2023, Toni Gallego, han supuesto un auténtico terremoto en el Ayuntamiento de Alicante. El exconcejal popular reconoció este jueves en las Cortes que Rocío Gómez confesó que tenía una vivienda protegida en Les Naus en julio de 2024, un año y medio antes de que INFORMACIÓN destapara el caso. Para la izquierda municipal, esta revelación "hace saltar por los aires la coartada del alcalde", por lo que exigen su comparecencia urgente en la comisión municipal que investiga las adjudicaciones y reclaman el apoyo de Vox (que guarda silencio) a la solicitud. La decisión queda ahora en manos del presidente del órgano, el vicealcalde y edil popular, Manuel Villar.

Los tres grupos que conforman la oposición progresista en el Ayuntamiento de Alicante, el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, han solicitado este viernes la convocatoria de una comisión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que investiga el caso de Les Naus. La petición incluye, como único punto del orden del día, la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, tras las afirmaciones del que fuera su edil de Hacienda entre 2023 y 2025, Toni Gallego.

Las formaciones progresistas coinciden, además, en que después de dar las explicaciones pertinentes, al regidor solo le quedará una salida: la dimisión. En este sentido, anuncian también que elevarán la petición de renuncia a estamentos superiores dentro del PP, tanto autonómico como nacional, ya que "Pérez Llorca y Feijóo deben decidir si están a favor de la transparencia o de la complicidad con un alcalde que ha mentido".

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La bancada progresista ha hecho extensiva su solicitud al grupo Vox, quien ha pasado en estos meses de exigir la dimisión del alcalde a convertirse de nuevo en su principal apoyo, evitando la reprobación del dirigente popular en el pleno. Por ahora, los ultras guardan silencio sobre la reclamación de la izquierda. Al igual que los de Abascal, el entorno del alcalde tampoco se pronuncia. El gabinete de Prensa del Ayuntamiento no ha atendido hasta el momento dos peticiones de INFORMACIÓN: una para conocer la opinión del alcalde sobre las afirmaciones de Toni Gallego y otra para saber si Manuel Villar convocará la citada comisión extraordinaria.

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