La jueza de Les Naus cita al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante

Nuevas declaraciones testificales en la investigación por el caso de Les Naus. La jueza que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de La Condomina ha citado a declarar como testigo al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, así como al jefe de servicio de disciplina Urbanística de la corporación, Manuel Ángel Baltar, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Ambos han sido citados el próximo 16 de julio, a instancias de la acusación particular que ejerce en la causa el PSOE a través del abogado Fernando Cazorla, solicitud a la que también se ha adherido la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo ha emplazado al consistorio a aportar las conclusiones del expediente de la investigación interna abierta cuando estalló el escándalo.

La acusación particular había solicitado a la magistrada Amparo Rubio la declaración como testigo del vicesecretario después de que conocerse a través de los correos electrónicos incorporados a la causa, de las indicaciones que el vicesecretario dio a la técnica que detectó las anomalías (la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero) para que eliminara de su informe oficial sobre el escándalo nombres y cargos de las personas del Ayuntamiento vinculadas directamente o a través de familiares al residencial.

En este documento, firmado por la jefa de Patrimonio y que sirvió de base para la denuncia que el Ayuntamiento presentó en la Fiscalía Anticorrupción además del PSOE, Sumar y la Generalitat, tampoco aparecía la mención que sí se hacía constar en escritos previos, considerados provisionales, a la falta de control ejercida por el gobierno de Barcala para garantizar la transparencia e igualdad en el acceso a las viviendas protegidas.

Una prueba de las “sugerencias” se encuentran en un correo fechado el 30 de enero, un día después de que este diario destapara el asunto, donde Romero le dice a Pascual: “Buenos días, Germán: Estamos los cuatro dedicados a este tema. El expediente es largo y tengo a dos sacando nombres. Te vamos a enviar los técnicos y políticos del Ayuntamiento y los externos, indicando el cargo. El informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste. Cualquier cosa me dices. Tardaremos un poco más de lo que yo quisiera, pero en un rato lo tienes todo”.

Urbanismo

Asimismo se ha citado el mismo día al jefe del servicio de disciplina urbanística, que además autorizó la licencia de obras. Baltar junto a Romero recibieron correos de la jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, apremiando a Urbanismo para que concediera la licencia para la construcción del residencial en La Condomina, donde ahora tienen pisos sus dos hijos y un sobrino que por entonces ya eran socios de la cooperativa." Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", defendió Pérez-Hickman a través de un correo electrónico, fechado el 14 de diciembre de 2022.

Por otro lado, la magistrada ha requerido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante para que aporten, en un plazo de diez días, el contenido completo de los expedientes de averiguación de hechos en relación al contrato de enajenación de la parcela. La instructora reclama, en especial, los informes de conclusiones emitidos por el instructor de dicho expediente municipal. El requerimiento se hace tras haber detectado que la documentación remitida anteriormente estaba incompleta.