Playas
Óxido y desconchones en los lavapiés de la playa de San Juan de Alicante
El Ayuntamiento, que se encarga del mantenimiento, asegura que la semana que viene estarán listos
Muchos lavapiés de la playa de San Juan presentan un desgaste visible. Algunos tienen en la base una capa negra incrustada, óxido, la pintura desconchada o grifos que no funcionan. El Ayuntamiento de Alicante, que se encarga del mantenimiento, asegura que la semana que viene estarán listos.
La playa de San Juan, que pertenece al término municipal de Alicante, tiene la clasificación de bandera azul desde hace 40 años y está considerada una de las mejores del mundo. El área de playas del Consistorio señala que los lavapiés están "en proceso de limpieza, reparación —en caso de que sea necesario— y pintado". "Ahora arreglan los del Postiguet y continuarán por San Juan y el resto de playas", explica el Ayuntamiento, que asegura que "la capa negra" de la base "se debe al salitre" y que "es necesario limpiarlos periódicamente".
En algunos lavapiés se ve al descubierto tuberías que sobresalen en la arena. En otros, al presionar el pulsador chorrea el agua desde este y no sale por el grifo. "Los lavapiés son de la Generalitat. Ellos sacan las licitaciones cuando hay que cambiarlos, pero el mantenimiento lo hace el Ayuntamiento entre junio y julio habitualmente", señala el gobierno municipal.
Están sucios
Ana Navalón, de 78 años, veranea en la playa de San Juan desde hace 40. "Los lavapiés están sucios porque no los limpian. El agua a veces la cortan. Antes había menos gente", señala. Por su parte, Federico Villalba, de 65 años, bañista habitual, considera que "todos los lavapiés tienen problemas de mantenimiento", un problema que existe "en toda la playa de San Juan". "Estaría bien tocarlos un poquillo, hay un 50 % que va mal", opina Villalba.
Swetlana Braun, de 45 años, vive en la playa de San Juan desde hace 17 y opina que este año "ha empeorado un poco". "Los lavapiés están un poco sucios y algunos no funcionan o chorrea el agua", señala y añade que "la piedra tiene manchas".
José Caracena, el presidente de la asociación Juntos Avanzamos Playa de San Juan considera que "los lavapiés no están como deben". "Mandamos una solicitud a la conselleria de Turismo —cuya titular es Marián Cano, que es alicantina— y no me han contestado", explica. "Llevamos más de treinta años con los mismos lavapiés", lamenta. "Ahora se nota más el deterioro porque viene más y se incorporan antes a la playa ", considera.
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