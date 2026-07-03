Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machistaBarcala Les NausPLD SpaceOla de calorEspaña a octavosDirecto VenezuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Vivienda pública

La primera promoción de pisos protegidos en Alicante tras Les Naus, en manos de una sola empresa

Después de que el Ayuntamiento renunciase a gestionar de forma pública el inmueble de la calle Ceuta y optase por cederlo a una compañía privada, el plazo de ofertas se zanja con una única interesada

Barcala, sobre la polémica con las viviendas protegidas : "Me ha ofendido en lo personal y en lo político"

Barcala, sobre la polémica con las viviendas protegidas : "Me ha ofendido en lo personal y en lo político"

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Alicante

Una única empresa se interesa por construir (y adjudicar) la primera promoción de vivienda protegida en Alicante tras el escándalo de Les Naus. El concurso para hacerse con una parcela en el barrio de San Blas a cambio de ceder al menos tres pisos al Ayuntamiento y construir otros 30 bajo el régimen de protección ha visto agotado el plazo de presentación de ofertas con una sola propuesta: la de Abala Infraestructuras.

La promoción de la calle Ceuta acumula años de retraso y cambios en su modelo de gestión. La intención del gobierno municipal era que el inmueble contase con gestión pública. Sin embargo, entre la aprobación del proyecto, en 2023, y la salida a concurso de la obra, en marzo de 2025, pasaron 22 meses. En ese tiempo, el presupuesto de 3,5 millones de euros quedó desactualizado, lo que influyó en que ninguna promotora quisiera participar en la puja. Tras declarar el concurso desierto, el gobierno de Luis Barcala se inclinó por relanzarlo bajo la fórmula de la enajenación, la misma que se empleó con Les Naus.

Noticias relacionadas

Esta nueva licitación, impulsada a principios de 2026, también se vio interrumpida, precisamente por el escándalo de las viviendas protegidas, destapado por INFORMACIÓN. En esta ocasión, el gobierno popular suspendió el procedimiento para introducir nuevas medidas de control, como unos requisitos concretos de publicidad y transparencia. Pese a ello, seguirá quedando en manos de la promotora la decisión final sobre qué personas acceden a dichos inmuebles protegidos, que se venderán a un precio máximo determinado por la Administración.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: 'Necesitamos un techo
  2. La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas
  3. Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba
  4. Un accidente en la A-70 complica el tráfico en Alicante con más de 3 kilómetros de retenciones
  5. La inauguración de la sede de Falange en Alicante pone en alerta a la Policía
  6. Educación propone la jornada de 35 horas, seis días de asuntos propios y desconexión digital
  7. Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante
  8. Vuelve el Tramnochador: así funcionará el servicio nocturno del TRAM en Alicante, Benidorm y El Campello

La primera promoción de pisos protegidos en Alicante tras Les Naus, en manos de una sola empresa

La primera promoción de pisos protegidos en Alicante tras Les Naus, en manos de una sola empresa

La izquierda fuerza al PP a decidir si Barcala comparece para aclarar su "coartada" en el escándalo de Les Naus de Alicante

La izquierda fuerza al PP a decidir si Barcala comparece para aclarar su "coartada" en el escándalo de Les Naus de Alicante

La izquierda exige la dimisión de Barcala tras conocerse que se sabía desde 2024 que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus de Alicante

La izquierda exige la dimisión de Barcala tras conocerse que se sabía desde 2024 que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus de Alicante

Doble crimen machista en Alicante: un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural

Doble crimen machista en Alicante: un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural

Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana

Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana

Toni Gallego compromete a Barcala al admitir en las Cortes que él supo hace dos años que Rocío Gómez tenía piso en Les Naus de Alicante

Toni Gallego compromete a Barcala al admitir en las Cortes que él supo hace dos años que Rocío Gómez tenía piso en Les Naus de Alicante

Alicante casi iguala a Valencia en solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes

Alicante casi iguala a Valencia en solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes

La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: "Necesitamos un techo"

La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: "Necesitamos un techo"
Tracking Pixel Contents