Vivienda pública
La primera promoción de pisos protegidos en Alicante tras Les Naus, en manos de una sola empresa
Después de que el Ayuntamiento renunciase a gestionar de forma pública el inmueble de la calle Ceuta y optase por cederlo a una compañía privada, el plazo de ofertas se zanja con una única interesada
Una única empresa se interesa por construir (y adjudicar) la primera promoción de vivienda protegida en Alicante tras el escándalo de Les Naus. El concurso para hacerse con una parcela en el barrio de San Blas a cambio de ceder al menos tres pisos al Ayuntamiento y construir otros 30 bajo el régimen de protección ha visto agotado el plazo de presentación de ofertas con una sola propuesta: la de Abala Infraestructuras.
La promoción de la calle Ceuta acumula años de retraso y cambios en su modelo de gestión. La intención del gobierno municipal era que el inmueble contase con gestión pública. Sin embargo, entre la aprobación del proyecto, en 2023, y la salida a concurso de la obra, en marzo de 2025, pasaron 22 meses. En ese tiempo, el presupuesto de 3,5 millones de euros quedó desactualizado, lo que influyó en que ninguna promotora quisiera participar en la puja. Tras declarar el concurso desierto, el gobierno de Luis Barcala se inclinó por relanzarlo bajo la fórmula de la enajenación, la misma que se empleó con Les Naus.
Esta nueva licitación, impulsada a principios de 2026, también se vio interrumpida, precisamente por el escándalo de las viviendas protegidas, destapado por INFORMACIÓN. En esta ocasión, el gobierno popular suspendió el procedimiento para introducir nuevas medidas de control, como unos requisitos concretos de publicidad y transparencia. Pese a ello, seguirá quedando en manos de la promotora la decisión final sobre qué personas acceden a dichos inmuebles protegidos, que se venderán a un precio máximo determinado por la Administración.
INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: 'Necesitamos un techo
- La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas
- Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba
- Un accidente en la A-70 complica el tráfico en Alicante con más de 3 kilómetros de retenciones
- La inauguración de la sede de Falange en Alicante pone en alerta a la Policía
- Educación propone la jornada de 35 horas, seis días de asuntos propios y desconexión digital
- Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante
- Vuelve el Tramnochador: así funcionará el servicio nocturno del TRAM en Alicante, Benidorm y El Campello