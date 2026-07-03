La primera promoción de pisos protegidos en Alicante tras Les Naus, en manos de una sola empresa

Una única empresa se interesa por construir (y adjudicar) la primera promoción de vivienda protegida en Alicante tras el escándalo de Les Naus. El concurso para hacerse con una parcela en el barrio de San Blas a cambio de ceder al menos tres pisos al Ayuntamiento y construir otros 30 bajo el régimen de protección ha visto agotado el plazo de presentación de ofertas con una sola propuesta: la de Abala Infraestructuras.

La promoción de la calle Ceuta acumula años de retraso y cambios en su modelo de gestión. La intención del gobierno municipal era que el inmueble contase con gestión pública. Sin embargo, entre la aprobación del proyecto, en 2023, y la salida a concurso de la obra, en marzo de 2025, pasaron 22 meses. En ese tiempo, el presupuesto de 3,5 millones de euros quedó desactualizado, lo que influyó en que ninguna promotora quisiera participar en la puja. Tras declarar el concurso desierto, el gobierno de Luis Barcala se inclinó por relanzarlo bajo la fórmula de la enajenación, la misma que se empleó con Les Naus.

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Esta nueva licitación, impulsada a principios de 2026, también se vio interrumpida, precisamente por el escándalo de las viviendas protegidas, destapado por INFORMACIÓN. En esta ocasión, el gobierno popular suspendió el procedimiento para introducir nuevas medidas de control, como unos requisitos concretos de publicidad y transparencia. Pese a ello, seguirá quedando en manos de la promotora la decisión final sobre qué personas acceden a dichos inmuebles protegidos, que se venderán a un precio máximo determinado por la Administración.

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