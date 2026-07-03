El vino, la inteligencia artificial, la musicoterapia y la enseñanza del latín, entre los temas de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante de la próxima semana

La Universidad de Alicante (UA) desarrollará la próxima semana una parte importante de la amplia programación de los Cursos de Verano Rafael Altamira, una oferta formativa multidisciplinar que reunirá en el campus de San Vicente del Raspeig y en las sedes universitarias de La Nucia y Cocentaina a especialistas de diferentes ámbitos del conocimiento para abordar algunos de los principales retos sociales, culturales, educativos y tecnológicos de la actualidad. Entre el 6 y el 10 de julio, aunque el último de los cursos arrancará el día 8, la programación incluye propuestas centradas en la inteligencia artificial y su aplicación profesional, la musicoterapia, la cultura del vino, la justicia penal, la fabricación digital y la enseñanza de las lenguas clásicas.

Los programas docentes combinan conferencias, talleres prácticos, mesas redondas y actividades participativas dirigidas tanto a profesionales como a estudiantes y público interesado. El campus de San Vicente del Raspeig acogerá, del 6 al 8 de julio, el título “Herramientas de IA para el flujo de trabajo profesional: automatización, contenido y productividad”, un curso centrado en el potencial de la inteligencia artificial generativa para optimizar procesos de trabajo, automatizar tareas y mejorar la creación de contenidos en entornos profesionales. La formación combinará sesiones prácticas y demostraciones de herramientas aplicadas a distintos sectores.

La Nucia y Cocentaina

En la Sede Universitaria de La Nucia se desarrollará, del 6 al 10 de julio, el curso “Musicoterapia aplicada a la educación, la salud y lo social”, que ofrecerá una aproximación teórica y práctica a las aplicaciones de la musicoterapia en contextos educativos, sanitarios y comunitarios. La iniciativa abordará recursos, metodologías y experiencias profesionales orientadas a mejorar el bienestar y la inclusión a través de la música.

La Sede Universitaria de Cocentaina será escenario de “Protolab Alicante”, una propuesta vinculada a la innovación, el diseño y la fabricación digital que acercará a los participantes a metodologías de prototipado, creación colaborativa y desarrollo de proyectos mediante tecnologías emergentes.

Por su parte, el campus de San Vicente del Raspeig acogerá desde el 6 de julio el curso “Tertia via. La lingüística como método para el aprendizaje y enseñanza de la lengua latina”, una actividad dirigida a profundizar en las aportaciones de la lingüística moderna a la didáctica del latín y a la renovación de las metodologías de enseñanza de las lenguas clásicas. La programación continuará el 8 de julio con “Del viñedo a la copa: organoléptica del vino, origen y elaboración. Cata aplicada y armonías gastronómicas”, un curso que permitirá conocer los factores que influyen en las características sensoriales del vino, desde el cultivo de la vid hasta los procesos de elaboración. La actividad incluirá sesiones prácticas de cata y análisis de maridajes, con especial atención a los vinos del territorio alicantino.

Finalmente, los días 8 y 9 de julio tendrá lugar “Víctimas vulnerables en la justicia penal: marco normativo y actuación policial”, una propuesta formativa centrada en la protección de víctimas especialmente vulnerables dentro del sistema penal. El curso abordará el marco jurídico vigente, los protocolos de actuación policial y la coordinación entre instituciones para garantizar una atención adecuada y una protección efectiva de los derechos de las víctimas. Destaca de este programa, dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología, Abogacía, Investigación Criminal y Ciencias Forenses y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que está coordinado y codirigido por integrantes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).