Aemet lo confirma: Alicante vivirá una nueva ola de calor la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en buena parte de la provincia de Alicante para este lunes 6 de julio, ante el nuevo episodio de calor que afectará a la Comunidad Valenciana durante el inicio de la semana.

El aviso estará vigente entre las 13:00 y las 20:59 horas y afectará al litoral norte y al litoral sur de Alicante. En el litoral norte se prevén temperaturas máximas de hasta 38 grados, mientras que en el litoral sur los termómetros podrían alcanzar los 36 grados. En ambos casos, la Aemet precisa que los valores más elevados se registrarán en las zonas prelitorales, donde el efecto moderador del mar será menor.

La probabilidad de que se alcancen estos umbrales se sitúa entre el 40 % y el 70 %, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol, manteniéndose bien hidratado y limitando la actividad física intensa al aire libre. El episodio de calor llegará tras un fin de semana con temperaturas ya elevadas y confirma el inicio de una semana marcada por el ambiente plenamente veraniego en la provincia.

Avisos por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana

El episodio de calor será todavía más intenso en las provincias de Valencia y Castellón, donde la Aemet ha activado tanto avisos amarillos como naranjas para la jornada del lunes 6 de julio, todos ellos vigentes entre las 13:00 y las 20:59 horas.

En la provincia de Valencia, el nivel de riesgo más elevado se concentrará en el interior sur y el litoral sur, donde se ha decretado el aviso naranja (riesgo importante). En el interior sur se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados, mientras que en el litoral sur los termómetros podrían alcanzar los 39 grados, especialmente en las zonas prelitorales, donde se prevén los registros más elevados.

Además, la Aemet mantiene el aviso amarillo en el interior norte y el litoral norte de Valencia, donde las máximas podrían situarse en torno a los 38 grados. Al igual que en el resto del litoral valenciano, los valores más altos se alcanzarán en las áreas alejadas de la influencia directa del mar.

En Castellón, el calor también será significativo, aunque con menor intensidad. El interior sur de la provincia permanecerá en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 37 grados, en una jornada marcada por el ambiente muy cálido y el predominio del sol.

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Según la previsión de los siguientes días, la Aemet no descarta en ampliar las alertas por altas temperaturas en las tres provincias. El aviso especial por ola de calor comenzará este domingo 5 de julio en el territorio nacional y se prevé que siga activo hasta, al menos, el martes 7 de julio.