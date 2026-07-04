Alicante renueva el Servicio de Ayuda a Domicilio con un contrato de 7,8 millones

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado en Junta de Gobierno el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a la empresa Atende Servicios Integrados S. L. tras resultar su oferta de 24,03 euros/hora de servicio como la mejor clasificada. La concejalía de Bienestar Social destina a este servicio 7.866.470 euros por un plazo de dos años, prorrogables por un año más, que con la oferta preseleccionada permitirán prestar 163.680 horas de ayuda a domicilio al año, 6.731 más que con el anterior contrato.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, resalta la relevancia que tiene este servicio, que “permite que personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad reciban una atención y acompañamiento en las actividades básicas de la vida diaria en sus propios domicilios, favoreciendo que permanezcan en su en su entorno, aligerando la carga de los cuidadores y evitando o retrasando su ingreso en instituciones”.

El SAD comprende un conjunto de cuidados y actuaciones realizadas principalmente en el domicilio en el entorno social de la persona o familia beneficiaria, con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo, seguimiento y acompañamiento para las personas que presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

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Incluye prestaciones y servicios de carácter doméstico, de cuidado y atención personal y de carácter psicosocial y educativo. La finalidad del servicio es potenciar la autonomía personal, evitar la soledad y retrasar en la medida de lo posible las institucionalizaciones anticipadas, permitiendo que la persona usuaria permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio.