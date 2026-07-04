El Ayuntamiento de Alicante convoca ayudas de hasta 3.000 euros para proyectos de sensibilización social

El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado una convocatoria de subvenciones de hasta 3.000 euros para el desarrollo de proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Las ayudas, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, están dirigidas a entidades y ONGDs sin ánimo de lucro, con una trayectoria de al menos dos años en Alicante.

La convocatoria de subvenciones “revitaliza el apoyo y compromiso del Ayuntamiento con la sociedad civil y las ONGDs con trayectoria en la ciudad de Alicante e impulsa la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, la sensibilización y formación que promuevan una ciudadanía activa desde los valores de solidaridad anteriormente referidos”, resalta el concejal de Derechos Públicos, Julio Calero.

La concejalía de Derechos Públicos, a través del Servicio de Inmigración Cooperación y Voluntariado, fomenta el impulso e implementación de políticas públicas de desarrollo sostenible y la solidaridad global, mediante la financiación de proyectos en materia de educación y sensibilización con el objetivo de desplegar y extender la focalización de la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos en la ciudadanía alicantina.

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Los proyectos han de estar destinados a la sociedad alicantina, con acciones realizadas desde los ámbitos de la educación, la sensibilización, la comunicación y la formación que se pueden dar tanto en la educación formal, informal como en la no formal, desde la etapa infantil hasta la universitaria. El objetivo es promover una ciudadanía activa y solidaria que respete la diversidad cultural. El presupuesto destinado a esta convocatoria pública es de 16.150 euros.