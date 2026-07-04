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El Ayuntamiento de Alicante convoca ayudas de hasta 3.000 euros para proyectos de sensibilización social

Las subvenciones, dotadas con 16.150 euros, apoyarán iniciativas de ONG y entidades sin ánimo de lucro sobre desarrollo sostenible y ciudadanía global

El Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo.

El Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo. / Pilar Cortés

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado una convocatoria de subvenciones de hasta 3.000 euros para el desarrollo de proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Las ayudas, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, están dirigidas a entidades y ONGDs sin ánimo de lucro, con una trayectoria de al menos dos años en Alicante.

La convocatoria de subvenciones “revitaliza el apoyo y compromiso del Ayuntamiento con la sociedad civil y las ONGDs con trayectoria en la ciudad de Alicante e impulsa la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, la sensibilización y formación que promuevan una ciudadanía activa desde los valores de solidaridad anteriormente referidos”, resalta el concejal de Derechos Públicos, Julio Calero.

La concejalía de Derechos Públicos, a través del Servicio de Inmigración Cooperación y Voluntariado, fomenta el impulso e implementación de políticas públicas de desarrollo sostenible y la solidaridad global, mediante la financiación de proyectos en materia de educación y sensibilización con el objetivo de desplegar y extender la focalización de la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos en la ciudadanía alicantina.

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Los proyectos han de estar destinados a la sociedad alicantina, con acciones realizadas desde los ámbitos de la educación, la sensibilización, la comunicación y la formación que se pueden dar tanto en la educación formal, informal como en la no formal, desde la etapa infantil hasta la universitaria. El objetivo es promover una ciudadanía activa y solidaria que respete la diversidad cultural. El presupuesto destinado a esta convocatoria pública es de 16.150 euros.

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