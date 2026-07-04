Fallece Vivian Albert, presidenta de la asociación Nuevo Futuro de Alicante durante 14 años

Vivian Albert, presidenta de Nuevo Futuro de Alicante entre 1990 y 2005, falleció a las 23 horas del pasado viernes 3 de julio, a los 77 años, en su domicilio tras convivir durante 18 años con el Alzheimer. Nacida en La Habana (Cuba) en 1948, llegó a España con 14 años y desarrolló gran parte de su vida en Alicante, donde destacó por su compromiso con los menores en situación de vulnerabilidad.

Durante los 14 años que presidió la asociación impulsó su crecimiento y llegó a gestionar tres hogares de acogida para niños procedentes de familias desfavorecidas. También fue una de las principales impulsoras del tradicional rastrillo solidario de la Lonja, cuya recaudación permitía financiar los pisos y la actividad de la entidad.

Vivian Albert, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Su marido, Luis Soriano Ripoll, con quien se casó en 1970 y compartió 56 años de matrimonio, recuerda algunos de los momentos más difíciles de aquella etapa. "Muchas veces teníamos que dormir con un teléfono entre los dos por si nos despertaban para ir a barrios peligrosos, en los que nos tenía que acompañar la Policía para recoger a niños en situaciones complicadas", explica.

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Muy querida dentro de Nuevo Futuro y entre quienes colaboraban con el rastrillo solidario, Albert deja dos hijos, Vivian y Luis, y tres nietos: Álvaro, Carlos y Marie. Su labor al frente de la asociación la convirtió en una de las figuras más reconocidas del ámbito social alicantino. El funeral tendrá lugar este domingo 5 de julio, a las 11 horas, en el Tanatorio La Siempreviva. Descanse en paz.