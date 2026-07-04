Un grupo de delfines sorprende con su paso junto a la isla de Tabarca
Fueron vistos nadando muy cerca de la costa en una escena poco habitual
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El avistamiento de varios delfines en las inmediaciones de la isla de Tabarca ha dejado una de las imágenes más llamativas de los últimos días en la costa alicantina. Aunque su presencia en aguas del Mediterráneo no es excepcional, verlos tan cerca del litoral sigue siendo un acontecimiento que despierta un gran interés.
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