San Blas abre sus Moros y Cristianos con un pregón que reivindica la fuerza de la tradición y la evolución de la fiesta

El barrio de San Blas dio este sábado el pistoletazo de salida a sus Fiestas de Moros y Cristianos con el pregón desde el castillo instalado en la avenida de los Condes de Soto Ameno. La encargada de anunciar el comienzo de las celebraciones fue Ana Gisbert Mira-Perceval, quien en 2025 se convirtió en la primera mujer en ostentar un cargo en las fiestas de Alcoy.

La tarde comenzó con la misa en la parroquia y, posteriormente, la presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de San Blas, Mar Marín, presentó a la pregonera, recordando que estos días son un "momento de reencontrarnos". Antes de iniciar el pregón, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas del crimen machista ocurrido en San Vicente del Raspeig.

En un discurso marcado por las emociones y las referencias personales, Gisbert agradeció la invitación y reconoció que recibir el encargo de pregonar las fiestas le produjo "una mezcla de emoción y responsabilidad". "El pregón no es solo un discurso: es la llave que abre la puerta a la ilusión de todo un año", afirmó.

El Pregón de los Moros y Cristianos de San Blas, en imágenes / Héctor Fuentes

La pregonera evocó uno de los momentos más importantes de su trayectoria festera, cuando inició su alferecía mora en Alcoy. Recordó especialmente la presencia de su padre en aquel instante y trasladó ese sentimiento a los festeros de San Blas. "Nunca desfilamos solos. Desfilan con nosotros quienes nos enseñaron a querer la fiesta, quienes nos llevaron por primera vez a una Entrada y quienes, aunque ya no estén físicamente entre nosotros, siguen ocupando un lugar privilegiado en nuestra memoria y en nuestro corazón", expresó.

Uno de los ejes de su intervención fue el reconocimiento al trabajo que sostiene la fiesta durante todo el año. Gisbert puso en valor el esfuerzo de las comparsas y de las familias para mantener viva la tradición. "Detrás de cada traje que desfila, de cada acto que se celebra y de cada momento que compartimos hay horas de trabajo, renuncias y decisiones personales que nacen de una profunda convicción: que la fiesta merece la pena", señaló.

Unas fiestas de barrio

La pregonera destacó además la singularidad de unas fiestas impulsadas desde un barrio, donde, según afirmó, "la fiesta se construye entre vecinos, entre amigos, entre familias que comparten un mismo sentimiento de pertenencia".

Durante su intervención también reflexionó sobre la evolución de los Moros y Cristianos a partir de su experiencia como primera mujer en desempeñar un cargo festero en Alcoy. "Las tradiciones permanecen porque saben dialogar con su tiempo. Evolucionan al mismo ritmo que evolucionan las personas y la sociedad que las mantiene vivas", aseguró.

En ese sentido, elogió el camino recorrido por San Blas en materia de participación femenina, destacando que las mujeres llevan años asumiendo responsabilidades en la fiesta y que la asociación está presidida por una mujer. "La verdadera fortaleza de una tradición no consiste en permanecer igual para siempre. Consiste en seguir siendo reconocible mientras incorpora a todos aquellos que desean vivirla, protegerla y engrandecerla", afirmó.

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Tras el pregón, la tarde continuó con el Avís de Festa, un desfile que recorre las calles Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert, llenando de música y ambiente festero el corazón del barrio