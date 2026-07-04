El tiempo en Alicante este fin de semana: el calor no da tregua con máximas de hasta 36 grados
Alicante afronta este sábado una jornada plenamente estival, con cielos poco nubosos y ambiente muy cálido en el interior
La provincia de Alicante vivirá este sáabdo una jornada marcada por el predominio del sol y las temperaturas elevadas, en un ambiente plenamente estival que se dejará notar especialmente durante las horas centrales del día. El calor será más acusado en puntos del interior y del sur provincial, donde los termómetros volverán a situarse en valores cercanos a los 36 grados.
Alicante
Alicante capital disfrutará de una jornada soleada, donde el calor jugará un papel fundamental. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 33 grados. El viento será flojo de componente este durante la tarde y soplará desde el sureste, lo que contribuirá a suavizar ligeramente la sensación de calor junto al litoral.
Elche
Elche superará la barrera de los 34 grados en una jornada marcada por el predominio del sol y la estabilidad atmosférica. Los termómetros se moverán entre los 21 y los 34 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales y viento flojo de componente marítima por la tarde.
Benidorm
Benidorm tendrá un sábado de cielos completamente despejados y condiciones muy favorables para disfrutar de la playa. No se esperan precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 29 grados, con un ambiente cálido, especialmente durante la noche, aunque más suave que en el interior gracias a la influencia del Mediterráneo.
Elda
Elda volverá a situarse entre los municipios más calurosos de la provincia. El cielo permanecerá poco nuboso durante toda la jornada, con ligero viento soplando desde el sur.
Las temperaturas alcanzarán los 33 grados de máxima, con una mínima de 19 grados.
Torrevieja
Torrevieja disfrutará de un sábado estable, con predominio del sol y ausencia de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, mientras que las brisas marinas ayudarán a mantener una sensación térmica más agradable durante la tarde.
Orihuela
Orihuela volverá a registrar una de las temperaturas más elevadas de la provincia, en una jornada de tiempo estable y cielos despejados.
Los termómetros se moverán entre los 21 y los 35 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales del día.
Dénia
Dénia vivirá una jornada plenamente estival, con muchas horas de sol y ausencia de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 34 grados, con viento de componente sur y ambiente agradable junto al litoral.
Alcoy
Alcoy registrará uno de los valores más elevados del interior alicantino en una jornada dominada por el sol. Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 33 grados, con ambiente cálido especialmente durante toda la tarde.
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