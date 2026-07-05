El barrio alicantino de Ciudad de Asís se queda huérfano de la Tintorería Esteban tras 63 años

Son las 11 de la mañana y una persona de entre treinta y cuarenta años entra a la Tintorería Esteban, en la calle Aldebarán del alicantino barrio de Ciudad de Asís. Pide dejar un traje para su limpieza y adecuación, advirtiendo que no regresará hasta agosto para recogerlo. «Pues yo me voy mañana porque me jubilo, que ya me toca». Es la respuesta que le da Lola Esteban, que regenta en solitario este comercio desde la jubilación de su cuñada, hace ahora siete años, con quien se repartía el trabajo.

La vecina de Ciudad de Asís tenía solo seis meses cuando sus padres abrieron el comercio. Su progenitor, Antonio Esteban, dejó el oficio de ferroviario y montó la tintorería con la ayuda económica de un hombre que conoció en su trabajo anterior. Antes lo había ejercido con su mujer en la calle Eduardo Langucha, también en Ciudad de Asís, ofreciendo un servicio de lavado y planchado que mucha gente solicitaba.

Corría el 1963. El barrio se había construido apenas unos años antes. Uno de sus primeros vecinos fueron los padres de Lola, él natural de Ciudad Real, como tantos otros nuevos alicantinos que llegaron a la ciudad en aquellos años. La madre, Josefa López, era de San Gabriel, con orígenes en Dolores, y ambos crearon un comercio que ha tenido la persiana abierta hasta este último martes, 30 de junio. «Yo tenía seis meses y ya vivíamos aquí dentro», explica su propietaria, que enumera las habitaciones que se concentraban en el local que aún acumula cientos de prendas por recoger, y cuyo destino es incierto.

El interior de la tintorería en su último día de apertura, el pasado martes 30 de junio, con Lola Esteban en el centro y Adelia Botella a la derecha. / Jose Navarro

Fue Lola Esteban la que heredó el negocio. Sus hermanos, José Mariano y Antonio de la Cruz, se dedicaron a otros oficios porque «fueron más listos». Le socorrió su cuñada, Adelia Botella, desde principios de este siglo, coincidiendo con la jubilación de los primeros propietarios. Ambas se hicieron cargo de una tienda en la que trabajaban desde mucho antes de alcanzar la mayoría de edad.

La experiencia ha sido determinante en la supervivencia holgada del negocio. También el esfuerzo físico y el detalle en cada acabado, valorado por la clientela hasta el punto de atraer personas procedentes de Benidorm, de Elda o de otros lugares en la provincia. También la especialización en ámbitos como el de Hogueras, cuya indumentaria cada vez cuesta más de encontrar quien la cuide y la arregle. «Encañonábamos mantillas: hasta el último día de antes de Hogueras esto ha sido una locura cada año», explica Lola Esteban.

Su cuñada añade otros elementos de la indumentaria festera que han sido tratados, tales como «corpiños o ahuecadores» a través de «un trabajo totalmente artesanal que las grandes tintorerías suelen rechazar» y que «cada vez se hacen menos en las casas». Por eso su ayuda es socorrida. «Me piden que no me jubile, que qué van a hacer sin mí, y efectivamente no sé lo que harán pero yo sí que tengo muy claro qué haré», dice la propietaria con humor.

Los tejidos no son los mismos, especialmente los que se venden por tiendas de internet desde hace 10 años Lola Esteban — Tintorera

Según afirma, en cada edición de Hogueras han podido tratar «treinta o cuarenta vestidos» gracias también a encargos de indumentaristas de la ciudad que necesitaban ayuda externa. Citan, en este aspecto, a Miguel Ramos, de Benalúa, que cerró durante la covid, o a Balbino Martínez, que aún mantiene su local en la calle Vicente Inglada, junto al Mercado Central. Los trajes de otras fiestas, como Moros y Cristianos, también han contado con los arreglos de esta tintorera, que incluso ha trabajado para el Circo del Sol o para la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Agua Amarga.

Cambios forzados

Sin embargo, al jubilarse su cuñada, la cosa cambió. «No podía asumir tanto volumen de trabajo, me dejé la EUIPO y muchas otras cosas», señala. Esta renuncia forzada no la dejó sin clientela, que aún la solicita e incluso lamenta la jubilación de Lola Esteban. «Podría seguir trabajando, pero estoy muy cansada», admite.

Tanto Lola como su cuñada, Adelia, reconocen que comenzar «desde cero» un comercio como el que ellas heredaron y han mantenido hasta estas fechas «sería muy difícil», ya que «la situación ha cambiado». Entre otras cosas, porque «los tejidos no son los mismos, especialmente desde los últimos diez años». Lola Esteban afirma que las prendas compradas en grandes comercios online «tienen tejidos que en seguida se deshacen, como de usar y tirar».

El establecimiento, visto desde el exterior, en una imagen de esta semana. / Jose Navarro

Pero hay otros motivos. Por ejemplo la transformación del barrio, acostumbrado a acumular negocios «de los de toda la vida» en la misma calle Aldebarán y que han ido cerrando poco a poco, tales como Calzados Maribel, un bar recientemente clausurado, una tienda de azulejos o incluso una peluquería. Actualmente, resiste una tienda de aluminios, mamparas y duchas, otra de instalaciones eléctricas, una inmobiliaria de fincas, una cristalería y una clínica dental que sobreviven en el día a día sin la garantía de duración con la que contaban los comercios de barrio hace unas décadas. Haciendo esquina con la calle Cisne, la presencia de un restaurante kebab refleja el cambio demográfico y de costumbres. Según las tintoreras, «en Ciudad de Asís ya no deben quedar negocios con más de treinta años de vida».

Una vida de esfuerzos

Y es que «esto ya no interesa a nadie», dice Adelia, que afirma que sus dos hijas viven fuera de Alicante, en Elche y en Barcelona, una trabajando de ingeniera química y otra de maestra. En cambio, apunta que una de ellas lloró en saber del cierre de la tintorería.

El cansancio físico también ha motivado el cierre del local en alcanzar la posibilidad de jubilación. «De pequeña recogía las alfombras con mi padre y las subía por las escaleras, cuando casi no había ascensores, y cargaba con dos alfombras por no subir dos veces. Eso pasa factura, claro», relata Lola Esteban. También tiene consecuencias el trabajo minucioso «pieza a pieza, mancha a mancha, doblado a doblado, la plancha...», con esfuerzos multiplicados para dejar bien los vestidos y garantizar la fidelidad de los clientes. «He llegado a hacer tres veces un vestido y cobrarlo una para dejarlo bien, y eso no lo hace cualquiera», explica la hasta ahora propietaria.

Hay algunos trabajos que son totalmente artesanales y que las grandes tintorerías suelen rechazar Adelia Botella — Tintorera

Un ejemplo reciente fue el arreglo de un vestido de sevillana, «con volantes, puntilla por puntilla», que «quedó mejor que cuando la clienta lo compró, y salió de aquí muy feliz». El local en el que han permanecido más de seis décadas tienen claro que lo venderán, aunque aún no han encontrado comprador. Mientras tanto, los vestidos pendientes de recoger se acumulan. La mayoría, explican, se han quedado sin dueño, ya que las personas que los dejaron desistieron de recuperarlos. «Tenemos trajes de boda y de graduación que nadie quiere», dice Lola Esteban, que afirma que la ropa pendiente por recoger la donarán a entidades benéficas o a las personas que los requieran para venderlos en el mercadillo. Plumas, chaquetones, nórdicos y otros tejidos se acumulan en un almacén que cumple la función de armario gigante.

En cuanto a los instrumentos de trabajo, los más nuevos los han vendido a una persona que pretende inaugurar un establecimiento similar a la altura de Babel. Mientras tanto, el local se vacía poco a poco con Lola Esteban ya jubilada, que cuenta los días para dedicarse al huerto del que dispone en El Rebolledo, donde vive desde hace treinta años. «No lo he podido disfrutar en todo este tiempo», explica, a la vez que reconoce que también le gusta «arreglar muebles, piscinas y de todo». Será su próxima labor en su nueva vida de retiro, sin renunciar a su barrio Ciudad de Asís, donde acumula «familia, amistades» y un pasado que siempre estará unido a estas dos tintoreras.