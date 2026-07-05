Los “hippies” de Playa de San Juan llegan con novedades este verano
Los 50 puestos ofrecen productos artesanales, de 18 a 1 horas, de lunes a jueves; y los viernes, sábados y vísperas de festivos se prolonga el horario de venta hasta las 2 horas
El tradicional Mercado de artesanía de verano ha vuelto a la Playa de San Juan el pasado miércoles 1 de julio, instalado desde el inicio de la avenida de Nápoles, a lo largo de la avenida de Niza hasta su confluencia con la avenida de Benidorm. En esta edición como novedad se amplía el número de puestos con un total de 50 autorizados por la concejalía de Ocupación de la Vía Pública que ofrecerán productos artesanales, en horario de 18 a 1 horas, de lunes a jueves, y los viernes, sábados y vísperas de festivos se prolonga hasta las 2 horas.
Este mercado se enmarca dentro de los que se organizan en Alicante de forma periódica con carácter tradicional, lúdico o artesanal y tiene muy buena respuesta por los alicantinos y turistas que nos visitan en el período estival, ya que es un punto de ventas de productos artesanos con demanda y clientes todos los veranos situado en nuestra emblemática playa de San Juan.
Concretamente, los "hippies" va a estar abierto hasta el 6 de septiembre, de forma ininterrumpida durante los tres meses este verano. Asimismo destacar que entre la variedad de productos que se ofertan destacan la bisutería, ropa, artesanía artículos de madera, cerámica, cuero, que constituyan una típica actividad artesanal o que tengan un carácter original o singular.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: 'Necesitamos un techo
- La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Alicante: lluvias en varios puntos y ligera bajada de las temperaturas
- Doble drama en Alicante: una familia con tres menores desahuciada de un piso de un propietario también vulnerable
- El alicantino que perdió la pierna tras el ataque de un tiburón en Maldivas celebra un hito clave en su rehabilitación
- El nuevo parque para caminar junto al mar en Alicante: zonas verdes, aseos, juegos infantiles y hasta un yacimiento arqueológico
- La primera promoción de pisos protegidos impulsada por el Ayuntamiento de Alicante tras Les Naus, en manos de una sola constructora
- Fallece Vivian Albert, presidenta de la asociación Nuevo Futuro de Alicante durante 14 años
- Una incidencia informática obliga a la Universidad de Alicante a suspender plazos para trámites administrativos