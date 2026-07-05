Las sombras en Alicante, otra asignatura pendiente que el Ayuntamiento se lleva "a septiembre"

La avenida de la Constitución, la calle San Mateo, los barrios de San Agustín y Rabasa, el Casco Antiguo, la isla de Tabarca... Son algunos de los lugares en los que, de acuerdo con los anuncios del Ayuntamiento de Alicante, deberían contar con toldos en la vía pública para mitigar los efectos del calor e incentivar el consumo en el pequeño comercio. Sin embargo, el verano ha llegado a estas zonas de la ciudad mucho antes que las sombras. Mientras, el catedrático de la UA y experto en climatología Jorge Olcina advierte de que la capital está "poco preparada" para las altas temperaturas.

El primer anuncio al respecto llegó en octubre de 2024. El Ayuntamiento anunció que destinará 320.000 euros a la colocación de diferentes lonas en hasta tres espacios públicos, siendo la primera inversión de este tipo que se iba a producir en la capital de la provincia. En concreto, el ejecutivo que dirige Luis Barcala confirmó que las zonas a las que se dotará de sombra serían el Casco Antiguo, Rabasa y San Agustín. Una propuesta que, tal y como reconoció entonces el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, fue exigida por el grupo Vox en sus negociaciones para la aprobación del presupuesto municipal de aquel año.

Poco después, en enero de 2025, el gobierno local avanzó que esperaba destinar un total de 211.850 euros (financiados conjuntamente con la Generalitat y el Ministerio de Turismo) a la instalación de "un sistema estructural de toldos" para la creación de zonas de sombra en el carrer d’Enmig, la vía central de la isla de Tabarca. De acuerdo con el pliego de condiciones, se habilitarían sombrajes den dos tramos: uno entre la plaza Carloforte y la calle del Moll y otro desde dicha vía hasta la plaza Grande, ambos de unos 250 metros cuadrados cada uno, generando una superficie total de zona protegida del sol de en torno a 500 metros cuadrados.

Ya en noviembre de ese mismo año, la presión de los comerciantes surtió efecto y el Ayuntamiento anunció que la sombra volvería a la avenida de la Constitución, tres años después de la polémica tala de las melias. La medida se concretó mediante otro acuerdo entre el PP y Vox para la instalación de toldos en uno de los paseos peatonales más transitados del centro. Un proyecto al que el equipo de gobierno del PP siempre se había mostrado reacio desde la peatonalización de la vía y la retirada de los árboles, pero que se justificó como una forma de "mejorar el confort climático los meses de calor".

Ni pizca de sombra

Pese a la larga lista de anuncios, Alicante afronta el verano de este 2026 sin que ninguno de dichos toldos estén instalados en las calles de la ciudad. Los de Tabarca fueron los únicos que llegaron a ver la luz, el pasado año, aunque lo hicieron fugazmente: se colocaron durante poco más de un mes. Este año, la empresa responsable ya ha avanzado que no los repondrá hasta que el Ayuntamiento pague los más de 160.000 euros que debe.

Hasta ahora, la instalación de sombrajes en las vías comerciales de Alicante ni siquiera ha salido a licitación, por lo que, en caso de que se activase de inmediato, aún restarían varios meses para su adjudicación. Tras ello, de acuerdo con los plazos de otros contratos similares (como el de la colocación de sombras en parques infantiles), la empresa que resultara adjudicataria contaría con un plazo máximo de al menos tres meses para completar la tarea, demorando su puesta en marcha, hasta finales de año.

De hecho, el listado oficial de Espacios Climáticos de la Generalitat Valenciana únicamente recoge puntos de confort térmico en las provincias de Valencia y Castellón, ninguno de ellos en Alicante.

Una ciudad "poco preparada"

Al respecto, el director del Laboratorio de Climatología de la UA, el catedrático Jorge Olcina, afirma que "el calor es un elemento de disconfort climático" y que, en el caso de Alicante, "los veranos cada vez son menos cómodos". Por tanto, "todo lo que se implemente para mejorar la calidad térmica del ciudadano y el turista, irá en la buena dirección". El experto universitario añade que "la ciudad saludable tiene que ser un lugar de poco riesgo ante eventos extremos".

Sobre la capital de la provincia, añade que "está poco preparada para el calor" porque "no se articula una red de refugios climáticos municipales" y solo existe el de los Pozos de Garrigós "que está muy deslocalizado para la gente, cuando debería haber un entramado de edificios". Además, según Olcina "algunas calles deberían sombrearse porque el calor es intenso en estas semanas". Como punto positivo, destaca que "lo que mejor está funcionando es la red de agua refrigerada".

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Además, el responsable del Laboratorio de Climatología considera que "habría que seleccionar mejor los árboles que se plantan, que sean de hoja frondosa en verano y que no dejen restos y manchas en el suelo". Para ello, recomienda mirarse en el espejo de otros municipios: "Las ciudades que se están preparando, como Barcelona, tienen una red muy densa de refugios climáticos. Madrid y València la están desarrollando, como preparación para el calor. Mientras que en Andalucía se ponen toldos en algunas calles durante el verano".