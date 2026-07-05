¿Qué hacemos con el turismo?

La resaca de las Hogueras siempre trajo el inicio del verano a Alicante. En 1976 ya se debatía el presente y el futuro de un turismo que no hacía más que crecer y de una manera desordenada. Entonces se sabía que al negocio vacacional en la provincia había que comenzar a darle una vuelta y hoy, medio siglo después, todavía no se ha dado con la tecla. Hace 50 años el subsecretario general de Turismo, Ignacio Aguirre, visitaba la provincia en una situación peliaguda: muchos hoteles en pie de guerra porque contaban con un gran número de plazas cerradas, mientras que los apartamentos subían como la espuma. Y una pregunta en el ambiente: ¿quién controla eso?

En 2026 tiene máxima vigencia en el día a día municipal la superpoblación eventual de Tabarca; en 1976 también era un dilema a resolver. «Cada vez más afluencia sin control», se podía leer en este diario. Aquella semana se celebraban las fiestas de San Pedro, patrón de la isla, con un combinado de bailes, majorettes, comparsas de Moros y Cristianos, cucaña matutina, conciertos, pasacalles, fuegos artificiales… Todo ello culminado con solemne misa y la procesión de la imagen del apóstol. Aquel boom turístico también se reflejaba en el trasiego en la autopista, por donde pasaban 4.000 vehículos a diario. «Más accidentes, pero menos víctimas», decían. Para controlar todo aquello se vigilaba por tierra y aire.

Entre tanto, la playa del Postiguet tampoco salía indemne. Uno de los puntos más reconocibles de la ciudad, y de los más visitados, estaba seriamente amenazado. «La playa, invadida por piedra y con la arena amontonada en un ángulo del paseo de Gómiz», se alarmaba INFORMACIÓN. Los expertos opinaban: «Una vez perdido el Cocó, el Postiguet se reduce cada día y haría falta un espigón de contención».

Precisamente aquella semana, tal como ésta pero de hace medio siglo, fallecía de manera repentina José Abad Gosálbez, exalcalde de la ciudad entre 1967 y 1970. Abad había sido el padre de aquel paseo de Gómiz sobre el que ahora se cernía la polémica, también de la avenida Juan Bautista Lafora, del Scalextric; en definitiva, de aquella zona del litoral. Abad, de profesión abogado, también había llegado a ser presidente del Hércules y miembro de otras sociedades relevantes como el Casino.

Aquellos días los ATS saltaban a la primera plana por su reclamación de entrar a la universidad. Querían que sus estudios se integraran en las escuelas universitarias y así protagonizaron una gran manifestación a nivel nacional que se dejó notar también en las calles de Alicante. Antonio Cernuda, presidente del colegio alicantino, hablaba así: «Llegaremos hasta donde haga falta».

Mientras, Manolo Santana participaba en el Trofeo Palmeral, a una semana de viajar a Wimbledon. El torneo alicantino lo ganaría Juan Gisbert y el exministro de Exteriores, Gregorio López Bravo, fue una de las caras conocidas que se dejó ver por la competición, que también contaba con una modalidad llamada ProAm, donde competían profesionales y amateurs. Él hizo pareja con el citado Santana. Sin abandonar el deporte, el Espanyol de Barcelona suspiraba por el argentino Giuliano, por el que ofreció 20 millones de pesetas. El Hércules fue tajante: «Es intocable». Además, el club blanquiazul anunciaba su campaña de abonos, que iba de 66.000 pesetas en los palcos a 4.000 en el fondo norte sin numerar. Por su parte, el Alicante de Manero preparaba la promoción por la permanencia en Preferente contra el Onil.

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Era también la semana en la que más de un millar de alicantinos se iban de peregrinación a Lourdes, en la que la Coral Crevillentina se adjudicaba en Toledo el II Certamen Nacional y en la que Perales actuaba en El Gallo Rojo. En Il Paradiso hacía lo propio Mocedades. A nivel nacional dimitía Arias Navarro tras una tensa reunión con el rey y Adolfo Suárez era el nuevo presidente del Gobierno.