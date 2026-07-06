Ola de calor en Alicante: las comarcas del interior podrán superar los 40 grados y el riesgo de incendio es alto, advierte la Aemet

En la provincia, el impacto más claro de la ola de calor se espera este lunes en las comarcas de interior y prelitoral, donde las máximas pueden situarse en el entorno de los 37 a 39 grados e incluso superar puntualmente los 40 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Mañana martes todavía se sentirán ascensos de temperaturas, que persistirán a lo largo del miércoles, con un alivio progresivo a partir del jueves 9. La Aemet ha hecho un recordatorio del peligro que suponen estas altas temperaturas "se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables". Así, señalan del aumento generalizado de riegso de incendio por la combinación de calor, sequedad, posible viento y déficit hídrico acumulado. De hecho, es el viento y el calor extremo lo que más está dificultando el control del incendio que acecha Soneja y que amenaza el Espadán.

José Manuel López

El incendio forestal declarado ayer domingo en Castellón mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que reforzaron el operativo hasta superar los 200 efectivos -50 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias- y 15 medios aéreos ante una evolución «negativa» del fuego.

Desde la Aemet señalan la situación meteorológica como "muy adversa" estos próximos días. Se espera que el pico más alto se registre entre mañana martes y el próximo jueves.

Alicante

La capital afronta el lunes con sol de principio a fin y sin riesgo de lluvia, en una jornada claramente veraniega. Las temperaturas subirán desde una mínima de 23 grados hasta una máxima de 34, con sensación algo más alta en las horas de más calor. El viento del sureste será flojo a moderado y tenderá a calmar al final del día.

Elche

El calor será más acusado en Elche/Elx, con cielo despejado durante todo el día y ausencia de precipitaciones. El termómetro se moverá entre una mínima de 21 grados y una máxima de 36, con ambiente muy seco a mediodía y algo más húmedo por la noche. El viento entrará del sureste, moderado en las horas centrales.

Benidorm

En Benidorm dominará la estabilidad, con cielo despejado y una jornada sin lluvia, aunque el calor quedará más contenido por la influencia marítima. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24 grados y una máxima de 30, con sensación más pesada por la tarde. El viento soplará del sur y suroeste, en general flojo a moderado.

Elda

El interior vivirá un lunes de calor intenso y cielo despejado, sin cambios relevantes ni lluvia prevista. Elda pasará de una mínima de 19 grados a una máxima de 36, con ambiente muy seco en las horas centrales y una tarde calurosa. El viento será del sur, moderado durante el día y en calma al final.

Torrevieja

Torrevieja tendrá una jornada soleada, estable y sin precipitaciones, pero con humedad elevada en algunos momentos del día. Las temperaturas irán de una mínima de 22 grados a una máxima de 31, aunque la sensación puede ser más alta por el ambiente cargado. El viento soplará del sureste y sur, suave a moderado, y tenderá a calmar por la noche.

Orihuela

Orihuela afronta uno de los escenarios más calurosos de la provincia, con cielo despejado, estabilidad plena y sin riesgo de lluvia. La jornada dejará una mínima de 22 grados y una máxima de 37, con ambiente muy seco a mediodía y calor persistente durante la tarde. El viento del sureste acompañará las horas centrales y quedará en calma al final.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi el lunes será despejado y seco, con tiempo estable y sin precipitaciones. Las temperaturas mostrarán un fuerte contraste, desde una mínima de 19 grados hasta una máxima de 36, con calor notable a mediodía. El viento será flojo al inicio y algo más presente del sur por la tarde, con giro a suroeste al final.

Dénia

Dénia tendrá un día de sol y calor marcado, con cielo despejado y ausencia de lluvia. Las temperaturas se situarán entre una mínima de 22 grados y una máxima de 35, en un ambiente seco para lo habitual junto al mar. El viento del sur será el elemento más destacado, con rachas fuertes durante la tarde.