Alicante activa los autobuses de playas que usan más de un millón y medio de personas cada verano

Más de un millón y medio de personas utilizan el transporte público para desplazarse a las playas de Alicante durante los meses de julio y agosto. Con estos datos, el Ayuntamiento de Alicante y Vectalia, empresa concesionaria del autobús urbano, activan la campaña estival "BeachBus" para el fomento del transporte público para ir a bañarse y tomar el sol a los arenales de la ciudad.

En concreto, siete líneas urbanas y tres interurbanas conectan los barrios y municipios del perímetro de la capital con la costa alicantina y ofrecen una oportunidad cómoda y económica de disfrutar del sol y el mar. Se trata de los autobuses urbanos 2, 5, 9, 12, 22, 27 y 28, de Vectalia, que llevaron 1.303.223 viajeros el pasado año. Por otro lado, las líneas interurbanas 21, 31 y 38, de La Alcoyana, que transportaron a otros 262.901 usuarios.

Una línea para cada playa

La red de BeachBus permite llegar a las principales playas y calas de Alicante desde distintos puntos de la ciudad y de los municipios limítrofes. A Playa del Postiguet llegan las líneas 2, 5, 12, 21 y 22, con parada en las inmediaciones de la Puerta del Mar. Además, la misma playa también tiene conexión con las líneas 21, 22, 31 y 38, que conectan este arenal —el más extenso de la ciudad, con más de seis kilómetros de longitud— con el centro de Alicante, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig. La línea 21 permite además prolongar el trayecto hasta El Campello. Por su parte, al Cabo de la Huerta se puede llegar con las líneas 22 y 28, ideales para quienes buscan un entorno de calas más tranquilo. Y con las playas de la Albufereta y la Almadraba existen las conexiones con las líneas 9, 21, 22 y 28, con vistas a la Serra Grossa y al Castillo de Santa Bárbara. Por último, a San Gabriel y Urbanova se puede ir en la línea 27, que da servicio al sur de la ciudad y a sus playas más residenciales y menos concurridas.

Durante los meses de mayor afluencia a las playas, algunas de estas líneas refuerzan sus frecuencias y ofrecen información específica a través de las pantallas instaladas en el interior de los vehículos, con el objetivo de que el trayecto hasta el mar resulte lo más sencillo y cómodo posible.

Todas las líneas incluidas en la campaña pueden consultarse, junto con sus horarios y frecuencias actualizadas, a través de la app ‘Alicantesemueve’ en dispositivos Iphone y Android, de la web municipal www.movilidad.alicante.es y de la del operador movilidad.vectalia.es, así como a través de los paneles informativos en tiempo real instalados en las paradas inteligentes repartidos por la ciudad.

"Una forma práctica y cómoda"

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha animado a los alicantinos a “utilizar el transporte público y, más concretamente, el autobús urbano para ir a la playa a disfrutar del sol y el mar, aprovechando las diez líneas que conectan los distintos barrios de la ciudad con las playas alicantinas”. Una forma "práctica y cómoda de desplazarse hasta los arenales de la costa alicantina" y pasar "una jornada divertida durante estos meses estivales", además de ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad "reduciendo el número de vehículos en las calles y aportando su granito de arena a la mejora de la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental", según ha subrayado el edil.

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Por su parte, Juan Antonio Martí, gerente de la empresa concesionaria del transporte urbano de Alicante, ha añadido al respecto que "se ha identificado los autobuses que llegan a las playas de la ciudad en las siete líneas urbanas y las tres interurbanas mostrando el logotipo del ‘BeachBus’ en sus carteles electrónicos frontales, con el fin de que los usuarios tengan una percepción más cercana del servicio que ofrecen estos autobuses que facilitan la llegada a las playas de una forma rápida y directa".