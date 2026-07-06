Alicante cierra los parques ante la ola de calor para prevenir el riesgo de caída de ramas

Esta semana, Alicante afronta una serie de jornadas con fuerte incidencia del sol, en las que el nivel de alerta oscilará entre amarillo y naranja. En la capital de la provincia se prevé que los termómetros registren temperaturas máximas que rozarán los 40 grados, con mínimas por encima de los 23 grados. En este escenario, el Ayuntamiento se ha inclinado por ordenar el cierre de los parques y zonas verdes, para tratar de prevenir posibles situaciones de riesgo.

Mientras el gobierno local de Elche aconseja refugiarse en zonas sombreadas y el de San Vicente afirma que los parques funcionan como refugios para combatir el calor, Alicante plantea una clausura de zonas verdes mientras dure la alerta naranja. Según han señalado fuentes municipales a INFORMACIÓN, "se aplica en todos los parques el protocolo", en previsión de "posibles caídas de ramas por deshidratación del arbolado".

Las mismas fuentes indican que se ha estudiado con los técnicos la utilidad de las zonas verdes como espacios de sombra y que, pese a ello, los empleados públicos han considerado que existen riesgos, por lo que se ha optado por su cierre "solo mientras dure la alerta". Aun así, este lunes (jornada en nivel amarillo) ya se encontraban cerrados al público espacios como el parque de Juan Pablo II, en el PAU 2, pese a que no está previsto que la alerta naranja llegue hasta este martes.

Atención a personas sin hogar

Por el mismo motivo, el Ayuntamiento de Alicante ha activado el Plan Territorial de Emergencia. A través de la concejalía de Bienestar Social se ha puesto en marcha el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar este lunes y martes, con posibilidad de ampliarlo a próximas jornadas si fuese necesario, para incrementar la vigilancia y prevención de las personas más vulnerables.

Este dispositivo contempla la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) el lunes y el martes, entre las 11:00 y las 19:00 horas para que las personas que viven en la calle puedan refugiarse allí en los momentos de mayor calor. Además, se les ofrece comida, agua y un kit de aseo e higiene personal individualizado. Del mismo modo, se organizan rutas junto con Cruz Roja para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS.

Desde Bienestar Social también se ha anunciado que se mantendrá el control a los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los más de 1.500 usuarios de teleasistencia y Servicio de Atención a Domicilio. Se trata, en su mayoría, de personas mayores y dependientes, que durante estos días reciben consejos y recomendaciones para evitar golpes de calor y a los que se hace un seguimiento para comprobar que se encuentran bien.

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El Ayuntamiento recuerda además que, recientemente, se han instalado en el municipio 22 fuentes púlicas con agua potable y refrigerada para paliar los efectos del calor, donde se pueden rellenar botellas y termos isotérmicos. A su vez, el Consistorio solicita a los alicantinos que tomen precauciones y se mantengan informados por los canales oficiales. Como viene siendo habitual, el gobierno local recomienda a los ciudadanos que lleven especial atención con las personas mayores, niños y enfermos, vistan ropa ligera y cubran la cabeza, beban agua para estar hidratados y eviten el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día.